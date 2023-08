Il Genoa torna al Fantacalcio: ecco su chi puntare secondo l’esperto

Buona parte dei proverbiali 60 milioni di commissari tecnici italiani si trasforma nel mese di agosto in una moltitudine di direttori sportivi. Statistiche, intuizioni d’estate, carta, penna e app alla mano, è tempo di asta del fantacalcio.Per i tifosi del Genoa, dopo un anno di purgatorio, è tornata la possibilità di “tesserare giocatori rossoblù”. Come orientarsi tra cuore e ragione? Lo abbiamo chiesto a Carmine Cassandra, responsabile di redazione di Fantacalcio.it, la testata del fantasy game ufficiale della Serie A Tim.

Dopo un anno di Serie B, è forte la tentazione di acquistare giocatori della propria squadra. Come bilanciare cuore e ragione?

Consiglio, da responsabile di redazione, di seguire la ragione. All’asta bisogna essere freddi, porsi degli obiettivi chiari e saper cogliere le occasioni. Certo, una piccola percentuale di cuore va sempre bene. Soprattutto perché nel Genoa ci sono profili interessanti.

A livello generale, in un modulo 3-5-2 di una squadra del calibro del Genoa, su quali ruoli conviene puntare?

Punterei sugli esterni di centrocampo, sui ‘quinti’. Sono una scelta conveniente perché possono portare bonus in termini di assist e reti e sono inseriti nella lista dei difensori. Potrebbe rivelarsi vincente anche la scelta di puntare su Gudmundsson, giocherà dietro alla punta ma è tra i centrocampisti. Penso che possa far registrare un rendimento come quello di Strefezza dello scorso anno.

A proposito di esterni, è arrivato Aaron Martin…

È un giocatore che consigliamo e, piccola anticipazione, sarà tra le scommesse nella nostra Guida all’asta perfetta. Ha fatto benissimo lo scorso anno in Bundesliga, ha il piede educato e ha segnato anche qualche goal. Stesso discorso per Zanoli qualora arrivasse dal Napoli.

E tra i difensori centrali?

Dico Dragusin, visto che ha il vizietto del goal. In generale, i centrali sono calciatori soggetti a qualche malus di troppo. Dragusin rispetto agli altri ha già giocato a determinati livelli e in chiave modificatore difesa può essere utile in particolare nelle partite che il Genoa deve vincere. Su una difesa di 8 componenti può essere un ottimo sesto/settimo slot. Anche perché giocherà tanto.

Molte leghe adottano il bonus difesa, che presuppone almeno quattro difensori. Conviene adottare il modulo 4-3-3 abbandonando il canonico 3-4-3?

Il 4-3-3 è il modulo ideale e lo dico per una questione matematica. Il modificatore difesa, che prevede un punto se la media voto di difensori e portiere è 6, può potenzialmente dare 38 punti bonus a stagione. Quale quarto centrocampista riesce a garantire tale risultato? Inoltre, i difensori costano meno dei centrocampisti. Quest’anno però non ci sono tantissimi attaccanti, potrebbe essere una buona idea pensare al 4-4-2.

Parliamo del portiere. Prendere Martinez conviene se…

Abbinato a Rui Patricio della Roma o a Silvestri dell’Udinese. Mi spiego, abbiamo analizzato i calendari e con queste combinazioni ci sarebbero pochissime domeniche in cui entrambi i portieri sono di fronte a partite particolarmente complicate. Il genoano più il romanista creerebbero grattacapi su chi scegliere solo in un paio di occasioni. Il consiglio è scegliere due portieri titolari di squadre diverse e scegliere come terzo la riserva di uno dei due.

La sua quotazione è di 23, calibrata su un’asta con 1000 fantamilioni di 163. Retegui è più di una scommessa, giusto?

Per noi è una punta di fascia media, ma anche medio/alta. La lista degli attaccanti non è ricchissima. Guardando alla classifica dei fantavalori di mercato è al 13esimo posto. In una lega ad 8 è un secondo slot. Mentre nella lega a 10 è un secondo slot di livello molto alto. Pensiamo che possa fare bene, lo abbiamo studiato nelle gare al Tigre, mentre con la Nazionale ha segnato due volte in tre presenze. Col 3-5-2 potranno arrivare tante palle dagli esterni.

Secondo le vostre previsioni Retegui potrebbe calciare i rigori?

Secondo noi potrebbe presentarsi lui dal dischetto. In carriera ne ha calciati tre e ha sempre segnato. Il paragone con Milito? Difficile che possa superare il 20 goal, ma a 13/15 potrebbe arrivare.

Un giocatore del Genoa forte ma che forse conviene non prendere al fantacalcio?

Eviterei di prendere Strootman. Un fantallentore distratto che lo ricorda alla Roma può essere tentato. La spesa potrebbe non valere la resa. Resta un centrocampista più utile calcisticamente che per il fantacalcio. Prenderei invece Frendrup, perché nella versione mantra si può schierare sia esterno sia centrocampista.

A livello in generale, come si colloca il Genoa ai nastri di partenza?

Tra le neopromosse è quella meglio attrezzata. Per la mediana, è uscito il nome di Pereyra dell’Udinese. Quindi, Martin in difesa, Gudmundsson e forse Pereyra a centrocampo, Retegui in attacco: quale squadra che lotta per la salvezza ha giocatori in ogni reparto che potrebbero valere un secondo/terzo slot in un fantacalcio 3-8-8-6?

Scommettere su Lipani in caso di permanenza al Grifone o se parte (si parla del Sassuolo)?

Lo preferirei al Genoa. I rossoblù hanno Badelj, che vista l’età potrebbe aver bisogno di rifiatare. Al momento penso sia più utile alla squadra di Gilardino. Qualora Lopez andasse al Napoli per fare il vice di Lobotka, potrebbe diventare interessante anche al Sassuolo.

Fattore Europei?

Lo scorso anno c’era qualche giocatore che, prima della Coppa del Mondo, tirava un pochino indietro la gamba. La manifestazione di giugno crea pochi problemi da questo punto di vista. Anche perché molte leghe finiscono la competizione con qualche giornata di anticipo.

Infine, una curiosità. Come vengono decisi i voti?

Per ogni partita c’è un team pagelle, ci sono almeno due o tre persone che lavorano sui voti di quel determinato match. Tante cose vengono prese in considerazione. In primis, viene presa in considerazione la prestazione del singolo. Giornalisticamente valutiamo il peso della partita. Gli utenti posso scegliere tra il nostro voto giornalistico o il voto statistico.