Il Festival organistico internazionale chiude con 4mila spettatori e 7 spettacoli da “tutto esaurito”

Genova. Bilancio positivo per il XXV Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”, concluso ieri sera (26 agosto 2023) a Luni dopo avere toccato tutta la Liguria con 18 concerti. Il risultato è oltre 4mila spettatori e 7 spettacoli in tutto esaurito a Cervo (17 luglio con lo spettacolo “Paradiso” del Phase Duo), Arenzano (22 luglio con lo spagnolo Bartomeu Manresa), al Santuario di Montallegro di Rapallo (27 luglio con il rapallino Loris Gai), Lavagna (2 agosto con il trombettista Andrea di Marco e l’organista Gabriele Catalucci), Rapallo (12 e 19 agosto con “Cattedrali” di Antonella Ruggiero e Fausto Caporali e con il concerto celebrativo della XXV edizione) e Chiavari (23 agosto con i Solisti della Cappella Musicale Pontificia Sistina).

La manifestazione prodotta dall’associazione Rapallo Musica Ets con la direzione artistica di Fabio Macera e Filippo Torre, nel corso degli anni ha saputo conquistare un pubblico fedele, attratto da serate in cui la qualità della musica e la potenza dell’organo suonato da concertisti di fama, si espandono negli straordinari contesti artistici delle chiese liguri, favorendo una concentrazione anche spirituale. Un insieme sempre più apprezzato e riconosciuto nella sua coerente originalità.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo sono da ricordare l’affollatissimo concerto di Antonella Ruggiero in duetto con l’organista Fausto Caporali, la preziosa esibizione dei Solisti della Cappella Musicale Pontificia Sistina e il concerto celebrativo della XXV edizione per coro organo e orchestra sinfonica in cui Macera e Torre si sono entrambi esibiti all’organo e alla direzione dell’Ensemble Rapallo Musica, ricevendo fra la commozione una targa a riconoscimento della loro passione e della loro dedizione al progetto culturale “Armonie sacre”. Molto apprezzato anche lo Spazio Giovani, destinato ai giovani talenti come Francesco Croese e l’armeno Vadim Talalyan.

“Venticinque anni fa – dichiarano i direttori artistici Fabio Macera e Filippo Torre – non avremmo mai immaginato che il Festival Organistico sarebbe diventato quello che è oggi, cioè una rassegna specializzata nella musica organistica tra le più note del territorio nazionale. L’edizione di quest’anno è stata senz’altro il coronamento di un costante processo di crescita sia per la varietà delle proposte artistiche sia per la presenza di pubblico. Siamo sinceramente commossi per l’affetto dimostratoci da più parti soprattutto in occasione del concerto celebrativo del 19 agosto. Desideriamo ringraziare tutti coloro che insieme a noi hanno contribuito a fare grande questo Festival; siamo già proiettati verso la realizzazione delle prossime edizioni”.

Il XXV Festival “Armonie sacre” è stato realizzato grazie al fondamentale supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo, dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo di Regione Liguria, del Ministero della Cultura, dell’Amministrazione Comunale di Rapallo, al fianco dell’associazione sin dalla prima edizione della manifestazione, e di tutte le Amministrazioni Comunali delle città dove si sono tenuti i concerti.