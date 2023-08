Il Ferragosto di Sant’Egidio contro la solitudine, aspettando gli “orfani” del reddito di cittadinanza

Genova. Si rinnova il tradizionale evento di Ferragosto organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, che mantiene attivi i suoi servizi per tutta la durata dell’estate. L’appuntamento è alle 17.30 per un momento di festa e condivisione con gli anziani soli nel chiostro della basilica dell’Annunziata, poi apertura della mensa e giro serale con le persone senza fissa dimora. I volontari scendono in campo per contrastare il rischio solitudine nei giorni in cui la città tende a svuotarsi, ma nel frattempo si organizzano già per settembre, quando lo stop parziale al reddito di cittadinanza potrebbe far sentire le sue conseguenze sulle fasce più deboli della popolazione.

“Abbiamo previsto una cocomerata con anziani provenienti da vari quartieri, in particolare centro storico, Begato, Cep e Sampierdarena – spiega Sergio Casali, portavoce genovese della Comunità -. Insieme a loro ci saranno i nostri volontari universitari e i giovani del movimento Fratellanza Umana, molti dei quali sono musulmani che condividono lo spirito di Sant’Egidio. Offriremo gelato e musica, in totale prevediamo un centinaio di persone”. Quindi la cena in piazza Santa Sabina e il giro serale per visitare chi vive in strada: “Anche ad agosto non abbiamo mai cessato di farlo. Anzi, col caldo è importante monitorare il loro stato di salute. Porteremo loro qualcosa di fresco e faremo in modo che tutti abbiano qualcuno che li guardi con simpatia”.

A mettere in allerta i volontari è anche la sospensione del reddito di cittadinanza che a Genova interessa circa un migliaio di cittadini, come risulta dai dati Inps. Si rischia insomma un’ulteriore ondata di nuovi poveri: “Siamo molto preoccupati in vista di settembre – conferma Casali -. Per molti questa misura, per quanto certamente migliorabile, è stata un paracadute fondamentale. Ci stiamo attrezzando e stiamo chiedendo aiuto in tutti i modi. Prevediamo un aumento di persone che si rivolgeranno alla nostra mensa o chiederanno pacchi alimentari”.

Il reddito di cittadinanza in questi anni aveva mitigato la situazione di povertà offrendo almeno in parte un’alternativa all’assistenza offerta da Sant’Egidio: “Parliamo di persone che difficilmente troveranno un lavoro. E in inverno avremo pure il problema delle bollette da pagare. È veramente miope da parte della nostra società privarli di una misura emergenziale, anche perché tutto ricade sulle spalle dell’assistenza sociale”, denuncia Casali.

Positivo il bilancio della Comunità per tutte le altre attività, riprese pienamente dopo i vari stop imposti dalla pandemia, dalle colonie estive coi bambini (in particolari quelli provenienti da situazioni familiari e sociali di fragilità) alle scuole della pace passando dai soggiorni estivi con anziani e disabili. Si è appena conclusa la missione in Albania coi malati psichiatrici del manicomio di Elbasan dove sono ricoverate 300 persone. E tra poco partirà un gruppo di una ventina di volontari trentenni per seguire il programma sanitario Dream con l’obiettivo di contrastare l’Aids e la malnutrizione in Malawi, uno dei Paesi africani più poveri.