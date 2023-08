Il Comune di Genova vende un maxi appartamento nel palazzo firmato da Coppedé

Genova. Il Comune di Genova mette in vendita un appartamento di proprietà dell’amministrazione in un prestigioso palazzo in zona Brignole. L’edificio, al civico 1 di corso Torino, all’angolo con via Tolemaide, è opera del noto architetto Gino Coppedé, padre di tanti eleganti stabili a Genova e in altre città italiane.

Il bando di avviso di gara pubblica per l’appartamento è stato pubblicato sull’albo pretorio comunale. Chi volesse partecipare con un’offerta e ne avesse i requisiti può farlo fino al 14 settembre 2023. Dopo quella data, con l’apertura delle buste, si saprà se l’abitazione avrà interessato o meno qualche investitore.

Il prezzo base per il compendio immobiliare, 10 vani e mezzo con un balcone per 215 metri quadri oltre a uno scantinato, è di 312mila euro (oltre agli oneri fiscali).

L’abitazione è composta da un lungo corridoio e poi da un disimpegno di comunicazione, un soggiorno, due camere matrimoniali, tre camere medie, una cucina, ampio ripostiglio, doppi servizi e balcone che dà su via Tolemaide. L’immobile è posto al terzo piano, con ascensore.

Il palazzo è stato recentemente totalmente rinnovato nelle parti comuni ed comodissimo al centro cittadino, alla metropolitana, alla stazione Fs e potrebbe facilmente essere frazionato come residence o per trasfertisti o sfruttato a uso turistico.

L’aggiudicatario dovrà corrispondere, oltre al prezzo di aggiudicazione, tutte le spese di

contratto, nessuna eccettuata ed esclusa, ivi compresi gli oneri fiscali e onere e spese relativi a

eventuali pratiche catastali.