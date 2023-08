Il cane guida può entrare, il cane assistenza no: ragazza disabile resta fuori dall’Acquario di Genova

Genova. Una ragazza disabile ha denunciato ai media di essersi vista negare la possibilità di entrare con il suo cane all’Acquario di Genova. La storia ci è stata raccontata da Giovanni Gravili, presidente dell’associazione I nodi d’amore e referente parlamentare per le tematiche sulla disabilità.

I cani all’Acquario di Genova non possono entrare per regolamento. E’ concessa una deroga soltanto ai cani guida per le persone non vedenti o ipovedenti. Il cane di Vanessa, la ragazza protagonista della vicenda, invece, è definito “cane assistenza”. La malattia di cui soffre Vanessa è la sindrome di Pots, sindrome da Tachicardia Ortostatica Posturale: chi ne soffre perde coscienza all’improvviso e può cadere e ferirsi.

Ma esistono cani educati per capire quando il loro padrone andrà incontro a una crisi. Dunque il per Vanessa è fondamentale perché è un salvavita, in quanto gli consente di mettersi in posizione di sicurezza ed evitare, perdendo conoscenza, di cadere e farsi male.

La ragazza si è presentata all’Acquario insieme al cane e alla sua fidanzata. Ha raccontato di essersi informata preventivamente chiamando al telefono la struttura genovese per sapere se fosse possibile far entrare il quattrozampe e – dice – le è stato detto di sì, che sarebbe stato sufficiente portare in biglietteria la documentazione che attesta la disabilità. Poi però le cose sono andate diversamente.

“Vanessa – dice Gravili – si è sentita impotente, dinanzi al diniego, privata dei suoi diritti fondamentali di inclusione, delusa da un sistema che non funziona e che avrebbe aperto le porte ad un cane di accompagnamento solo nel caso fosse stata cieca o sorda. Come se una disabilità certificata ma invisibile non fosse abbastanza invalidante nella vita di tutti i giorni”.

Il presidente dell’associazione chiede che l’Acquario ricontatti Vanessa “e che come gesto simbolico, perché ormai la ferita è inferta, regali a lei e alla sua compagna i biglietti per potervi accedere gratuitamente, e chiaramente che Vanessa possa andarci con il suo amico a quattro zampe”.

Dall’Acquario di Genova, che abbiamo contattato, si sono detti dispiaciuti e invitano la ragazza a tornare “anche con il cane, in via del tutto eccezionale”. Però puntualizzano: “Abbiamo verificato al nostro interno quanto accaduto in quanto ci stupisce che telefonicamente sia stata data un’informazione diversa da quanto previsto nel nostro regolamento. Siamo sempre molto attenti a dare informazioni corrette su tutto, proprio per non creare aspettative che poi sarebbero disattese”.

“Per regolamento, è previsto che all’Acquario possano accedere solo i cani guida che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti – continuano dalla direzione – queste informazioni sono ben specificate sul nostro sito nella sezione regolamento di visita e anche in biglietteria, in zona utile a verificare le regole prima dell’acquisto del biglietto. L’accesso consentito solamente ai cani guida per persone non vedenti e ipovedenti risponde alla normativa vigente (Legge 37/74). Per quanto ci riguarda nello specifico, è legata alla necessità di avere procedure di profilassi a tutela degli animali che ospitiamo all’interno delle nostre vasche che sono una nostra priorità”.

“Inoltre, il numero importante di visitatori e la durata media della visita, nonché la logistica del percorso espositivo, non consentirebbero di gestire al meglio le necessità di un eventuale numero elevato di cani guida. La nostra non vuole essere una scelta discriminatoria, ma è dettata anche da precise indicazioni del nostro staff veterinario“, conclude la nota dell’Acquario.