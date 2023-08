I tassisti genovesi: “Nessuna carenza, non servono nuove licenze”. Cosa cambia col nuovo decreto

Genova. “Se Bucci ritenesse che a Genova non ci sono abbastanza taxi e volesse aumentare il numero di licenze, potrebbe farlo domani mattina. Ma secondo noi può dormire sonni tranquilli“. Così Valter Centanaro, presidente della Cooperativa Radio Taxi che riunisce la maggior parte dei tassisti genovesi, commenta le novità introdotte dal Governo col decreto asset, duramente contestato dai sindacati di categoria ancora prima dell’approvazione.

Ma cosa stabilisce esattamente il provvedimento che dovrà essere poi convertito in legge? In realtà, alla fine dei conti, l’unico punto su cui interviene l’esecutivo non va a rivoluzionare lo stato di fatto: i Comuni capoluogo di provincia o sede di un aeroporto internazionale (oppure le Città metropolitane) possono emanare bandi per incrementare del 20% le licenze esistenti “in via sperimentale” e “con una durata non superiore ai 12 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi” allo scopo di “fronteggiare periodi di straordinario incremento della domanda”. Bandi che saranno aperti a “nuovi operatori“, anche internazionali. Ed è questo il punto che spaventa di più i tassisti, preoccupati dalla concorrenza delle multinazionali. D’altra parte è saltata la norma che avrebbe permesso il cumulo delle licenze definitive, con possibilità di vendere le licenze a soggetti terzi abbassandone il valore.

“Da tempo però questi poteri sono assegnati ai sindaci, che hanno tutti gli strumenti per intervenire laddove pensassero che il servizio è carente – fa notare Centanaro -. Dalla riforma Bersani abbiamo già sdoganato turnazioni aggiuntive, doppie guide con assunzione di personale estraneo rispetto al titolare, licenze stagionali temporanee. Questo decreto è nato sull’onda mediatica di quello che accade a Roma o Milano, ma la situazione non è omogenea a livello nazionale”.

E a Genova c’è bisogno di nuove licenze? Ad oggi i tassisti in città sono 869, un numero immutato dal lontano 1980, quando si pensava ancora che la popolazione sarebbe potuta arrivare a un milione di abitanti. Nel frattempo, invece, Genova ha perso 200mila residenti, anche se ha guadagnato migliaia di presenze turistiche all’epoca impensabili. Al momento, comunque, un’espansione dell’offerta non è vista nemmeno come ipotesi.

“C’è stata una sostanziale liberalizzazione dei turni, stiamo cercando di cambiare abitudini per avere maggiore duttilità – spiega Centanaro -. Abbiamo accolto l’idea di una città turistica. Siamo in prossimità di Ferragosto, chi ha la memoria più lontana si ricorderà che una volta Genova si svuotava, ora non è più così. Il servizio un tempo andava in letargo, ora è richiesta maggiore copertura. Anzi, giugno e luglio sono addirittura i mesi migliori“.

Eppure non sono rare le segnalazioni di taxi assenti all’aeroporto Colombo in orario serale. “Può capitare che arrivino tre voli in concomitanza a causa di un ritardo, se tutti i 35-40 taxi disponibili hanno una corsa l’ultimo passeggero magari aspetta dieci minuti – si giustifica il presidente di Radio Taxi -. È fisiologico e normale, quando si è verificato un problema abbiamo tamponato nell’immediato”.

Per ora non sono all’orizzonte iniziative di protesta a Genova. “Siamo in attesa di analizzare meglio il testo e di capire le ragioni delle doglianze dei colleghi – precisa Centanaro -. Il divieto di cumulo delle licenze rimane una priorità, noi non vogliamo che arrivino le multinazionali, loro sono il male. Ma se parliamo di deroghe temporanee in ambiti specifici, possiamo anche ragionarci. Se ci sono aspetti che al momento ci sfuggono faremo una mobilitazione, al momento sono guardingo”.