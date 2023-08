I sindacati denunciano: “Piantonamento in ospedale dei pazienti Rems scaricato sulla polizia locale”

Genova. “Qualsiasi tipo di operazione che tratti di pazienti soggetti a misure restrittive in Residenze per l’esecuzione delle misure di Sicurezza – Rems è di esclusiva competenza delle forze dell’ordine statali”. Lo ribadiscono in una nota a tutela del personale della polizia locale i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl dopo che nei giorni scorsi è stato richiesto, “proprio dalle forze dell’ordine statali, alla centrale operativa della Polizia Locale di Genova l’attività di piantonamento di un paziente in ospedale a seguito di un Tso”.

Eppure il protocollo firmato il 25/09/2018 da Regione Liguria, Prefettura di Genova e A.S.L. 3. , “qualsiasi tipo di operazione che tratti di pazienti soggetti a misure restrittive in Residenze per l’esecuzione delle misure di Sicurezza – Rems è di esclusiva competenza delle Forze dell’Ordine statali”.

“La polizia locale potrà essere chiamata in ausilio qualora si tratti di pazienti per i quali sia necessario un Tso” recita l’articolo 12 del protocollo precisando subito dopo che “resta inteso che il piantonamento del paziente in ospedale sia di competenza della polizia penitenziaria e se non subito disponibile delle forze dell’ordine intervenute e non della polizia locale”.

Cosa è successo quindi? Secondo quanto affermano i sindacati la richiesta nascerebbe da una nuova bozza di protocollo che modifica proprio l’articolo 12, dicendo che anche la polizia locale puo essere chiamata piantonare finche non arrivi la polizia penitenziaria entro 48 ore, una bozza tuttavia che sarebbe stata modificata unilateralmente all’insaputa e senza il consenso del Comando della polizia locale. Viste le scarse risorse della polizia penitenziaria per intervenire in un piantonamento lungo all’interno di un nosocomio e gli analoghi problemi in termini di uomini in capo a Questura e Carabinieri qualcuno avrebbe tentato di scaricare il problema sulla polizia locale.

I sindacati ricordano che “si tratta di soggetti trattati sono afflitti da vizio di mente e per lo più autori di delitti efferati, quindi soggetti di grave pericolosità sociale tanto da essere assegnati dall’autorità giudiziaria ad una struttura appositamente dedicata alla loro cura e custodia”, che “la Polizia Locale non ha accesso diretto alle banche dati che contengono informazioni fondamentali per organizzare un piantonamento in piena sicurezza al contrario delle forze dell’ordine dello Stato” e ribadiscono che il protocollo condiviso esclude questa opzione per cui chiedono che “episodi di tal tipo non debbano più ripetersi”.