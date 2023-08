I primi colpi di mercato dell’Anpi Casassa & Sport

Genova. Il lavoro del direttore sportivo Marcello Riolfi sta portando buoni frutti.

L’Anpi Casassa & Sport comunica di aver acquisito, per la stagione 2023/24, le prestazioni sportive del portiere Ettore Traverso (ex Caperanese), l’esperto centrocampista Simone Prestanizzi (ex Marassi), il giovane centrocampista Matteo Boschi, prelevato dal Marassi, il difensore Federico Bossi (ex Marassi), il centrale difensivo Matteo Calcagno (ex Molassana) ed il giovane esterno sinistro offensivo Mattia Sesta (dal Busalla).

La società del presidente Fabio Boschi conferma quattro pedine fondamentali: l’attaccante Davide Crosetti, il centrocampista Carlo Cutrignelli, il centrocampista Giovanni Bestoso, l’esterno basso Robin Pregliasco.

La società ringrazia i tanti giocatori scesi di categoria ed i confermati, che hanno sposato il nostro progetto.