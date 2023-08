Genova. Dopo il Melià di via Corsica, il Grand Hotel Savoia di Principe e il nuovissimo Palazzo Durazzo Suites di via Gramsci un altro albergo genovese ottiene la quinta stella.

Si tratta di una struttura storica e molto noto, il Bristol Palace di via XX Settembre, particolarmente amato anche dagli Instagrammers per il suo caratteristico scalone a sezione ellittica (si dice, ma non è mai stato confermato, che abbia ispirato anche Hitchcock per il suo capolavoro Vertigo).

A complimentasi con i gestori e con lo staff del Bristol, nuovo “5 stelle” in città, è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Un grande successo per questa realtà, consolidata e di grande fascino, che con questo risultato innalza ancora di più la qualità dell’offerta ricettiva della città e della Liguria intera, in un’estate che sta dando grandi soddisfazioni a tutti gli operatori turistici”, dice.

Non solo, l’assessore al Turismo Sartori suggerisce che presto un altro grand hotel a Genova otterrà la quinta stella.

“Con il quarto hotel a cinque stelle, e so che presto avremo il quinto, Genova sta crescendo non solo in qualità dell’offerta, ma anche sul fronte del desiderio di migliorare e implementare le proprie strutture – aggiunge l’assessore al Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori – L’apertura di nuovi hotel di charme dimostra come la città sia sempre più presente nel panorama turistico internazionale”.

A concorrere per la quinta stella sarebbe l’hotel Astor di via delle Palme, a Nervi, che recentemente ha attraversato una profonda ristrutturazione improntata ad un lusso definito “eco-sostenibile”.

In futuro altri ad ambire a un upgrade potrebbero essere l’Hotel de Ville in Sottoripa, altra dimora storica con affreschi e marmi tipica del “siglo dorado” genovese, ma anche il boutique hotel Palazzo del Grillo, nella zona delle Vigne, impreziosito da una galleria d’arte.

Per chi fosse incuriosito dall’hotellerie di lusso a Genova, oggi per un cinque stelle – prenotando su Booking una doppia per una notte in settimana a ottobre – si spendono tra le 160 e le 250 euro.

Il prezzo sale decisamente però se si opta per una delle stanze del Durazzo Palace: per una suite presidenziale con vista mare si possono spendere addirittura 2400 euro a notte. Indubbiamente esclusivo.