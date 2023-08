Gronda, a settembre Rixi e Salvini in visita a Genova: “Verificheremo l’avanzamento dei lavori”

Genova. A settembre il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi saranno a Genova per verificare “l’assicurato avanzamento dei lavori” della Gronda. Lo rende noto in un comunicato il ministero al termine di un incontro tecnico con focus su Genova e la Liguria in generale, con particolare riferimento all’opera autostradale.

Il vicepremier Salvini “ha fatto il punto sulle infrastrutture toccando anche i temi di nuova Diga foranea, tunnel sub-portuale, Terzo Valico, varianti sulla strada Aurelia e in vista della ripresa a pieno regime dei cantieri a settembre -. L’obiettivo del dicastero è accelerare gli interventi e organizzare una presentazione alla città e alla regione che stanno beneficiando di interventi senza precedenti“.

Al momento i lavori che stanno procedendo sono quelli del lotto zero, cioè le opere propedeutiche agli scavi veri e propri. In via Torbella, in corrispondenza di quello che sarà uno snodo cruciale per le nuove gallerie della A7 raddoppiata, è stato pulito il versante. Una palazzina è stata demolita in via Rio di Po, non distante dal casello di Bolzaneto. E alla confluenza tra il rio Burla e il Polcevera, accanto a via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, prende forma il cantiere in cui verranno assemblate le talpe meccaniche per lo scavo dei tunnel del tratto Vesima-Bolzaneto. Altre aree da cantierare nei prossimi mesi saranno quelle nelle valli del Leira e del Cerusa nell’entroterra di Voltri.

“Sulla Gronda è stata approfondita la situazione per verificare il cronoprogramma”, spiega il Mit nella nota stampa. Sulla tabella di marcia influisce soprattutto l’aggiornamento del progetto che Autostrade sta portando avanti insieme agli esperti dell’Università. Il tracciato non cambia, ma vanno adeguati tutti gli aspetti tecnologici, a cominciare dai sensori per la manutenzione di viadotti e gallerie.

Il passaggio finale sarà il via libera del Consiglio dei lavori pubblici al quale seguirà la firma del ministro Salvini sul progetto esecutivo. Un traguardo che il ministero confida di raggiungere entro l’estate con l’obiettivo di presentarsi a Genova con la certezza matematica che l’opera partirà secondo un cronoprogramma che ad oggi stima dieci anni per l’entrata in esercizio e avendo risolto una volta per tutte il nodo degli extra-costi.