Gran Torneo Golfo Paradiso, successi di Leonardo Pavani e Patrizia Vergassola

Recco. Sui campi della Pro Recco Tennis è andata agli archivi un’altra edizione del Gran Torneo Golfo Paradiso, ex Torneo del Villeggiante, tradizionale appuntamento estivo tanto caro agli appassionati, che ha ormai superato il traguardo delle cinquanta candeline.

Anche quest’anno il numero dei giocatori ai nastri di partenza dei vari tabelloni ha sfiorato quota 250, numeri da record ai quali d’altronde l’appuntamento tennistico recchelino ha abituato. Da segnalare la presenza sulla terra rossa del circolo di piazzale Olimpia di molte racchette provenienti da fuori regione. Degno di nota in quest’ottica anche il lavoro della GA Alessandra Degiorgi che ha ben coordinato lo svolgimento del torneo.

Nel tabellone maschile limitato 3.4 si è imposto Leonardo Pavani, del Top Tennis Center di Sestri Levante quarta testa di serie, che ha regolato 6-4 6-2 in finale Giacomo Raspino, del TC Bogliasco. Molto avvincenti erano state le semifinali. Pavani ha infatti guadagnato il match decisivo del torneo superando la testa di serie numero 1 del tabellone, Davide Sciaccaluga, per 6-3 6-7 10/2, mentre Raspino ha eliminato Bartolomeo Batistelli con il punteggio di 6-3 2-6 11/9.

Il torneo femminile ha invece visto prevalere Patrizia Vergassola dello Junior San Benedetto, la numero 1 del seeding, che ha avuto la meglio in finale 6-2 7-6 sulla savonese Elena Orlando di L.A. Tennis.

Luca Ermirio, classificato 4.1, tesserato per il TC Santa Maria, ha centrato il successo fra gli Over 55. Ermirio, settima testa di serie, ha regolato in finale 7-5 6-3 il 4.2 Claudio Nunciati, del Tc La Fattoria Sestri Levante.

Nei tabelloni Under 16 infine si sono imposti Maya Bassoli, under 12 del Levante Tennis e Padel, e Niccolò Perruzzi, del Tennis Etruria.

In finale Bassoli ha superato 4-2 4-2 Giulia Parisi, mentre Perruzzi ha battuto 4-2 4-0 Andrea Testa del Luni Mare.

Alla premiazione erano presenti il nuovo presidente del circolo organizzatore, Alberto Marchetti, assieme a tutto il consiglio e il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, figlio di Aldo, il presidente storico della Pro Recco Tennis, scomparso a fine giugno scorso.