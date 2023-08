Gli eventi del weekend a Genova e dintorni, estate protagonista tra spettacoli e sagre

Genova. Un fine settimana ricco di eventi a Genova e provincia e, dopo la perturbazione, anche il meteo dovrebbe essere perfetto per lo svolgimento di appuntamenti in gran parte all’aria aperta.

SAGRE E TRADIZIONE

Partiamo con Crocefieschi con “R’Estate a Croce” al parco Braia a partire dalle 19.30 con musica country, asado, fagioli, birra e vino.

Oggi e domani a Montoggio invece si celebra San Lorenzo con i volontari del Gruppo San Lorenzo della frazione di Bromia. Oggi alle 17 Santa Messa nell’antica cappella di San Lorenzo a Bromia e alle 19.30, nell’Area Verde, cena con trippa in umido, cima e altre leccornie della tradizione. A seguire musica con la Samantha & Alex Tosi Band.

A Mele buon cibo, birra e dalle 20 musica live con “Mele bevo tutte”. Stasera con la Lolita live band e il suo revival anni ’80. Segue il dj set di Biagini e Valenza. Gli eventi si tengono nel piazzale dietro l’oratorio; servizio ristorazione e bar dalle ore 19.

Domani, domenica 6 agosto, ad Arenzano la festa dell’acciuga. Organizzata dal civ nel centro storico, la serata è tutta dedicata allo street food che si potrà degustare nelle botteghe, nei negozi e nei ristoranti del centro storico. Il tutto condito da musica e artisti di strada.

A Cogoleto fino al 10 agosto “Aspettando la festa patronale di San Lorenzo”. Dalle 17 servizio bar con le tradizionali focaccette della Banda Bassotti e fino al 9 agosto dalle 19 specialità gastronomiche liguri presso i giardini dell’oratorio.

Sempre a ponente, ma a Sciarborasca, l’Associazione commercianti artigiani e agricoltori e la Croce D’Oro organizzano stasera la Sagra estiva, in piazza Pastorino. Si inizia alle 17, con animazione per bambini. Dj Steve per il dopo cena.

IN CITTA’ C’E’ LA FESTA BALCANICA

Nello spazio all’aperto Alle Ortiche in salita San Nicolò 34, nel quartiere di Castelletto, torna per la seconda edizione la Festa Balcanica d’Estate. Organizzata dal locale Kowalski in collaborazione con l’associazione Alle Ortiche, a partire dalle 19, aperitivo e cena con specialità dell’est, il tutto accompagnato da birre artigianali del territorio, vini sloveni naturali o succhi di frutta polacchi. E poi musica: alle 20.30 il live set di Deguretieni, artista giapponese che presenta il suo spettacolo unico, irrisorio, simpatico in modo serio, deciso e soprattutto digestivo. A seguire, Dj Grissino. Ingresso con tessera che si può fare sul posto, 10 euro.

TEATRO ALL’ISOLA DELLE CHIATTE

Fino a martedì 8 agosto l’area dell’Isola delle Chiatte al porto antico è palcoscenico di Sea Stories Festival della Compagnia Chierici Cicolella. In scena “L’isola del tesoro: la vera storia del pirata Long John Silver”. Igor Chierici, Luca Cicolella e Giovanni Drago sono i protagonisti insieme a Francesco Chincella e al suo gruppo di musicisti. I biglietti sono in vendita su HappyTicket.

TEATRO IN VAL VARENNA

“Pellegrinaggi metropolitani. Passi, parole e musica per rammendare i margini” arriva in Val Varenna. Domenica 6 agosto alle 21 dà appuntamento in via Carpenara 17 con lo spettacolo Robinson, tratto dal capolavoro di Daniel Defoe. Lo spettacolo è interpretato da Roberto Alinghieri in scena con il musicista Davide Sinigaglia al vibrafono, con la regia di Sergio Maifredi.

PROGFEST AL PORTO ANTICO

Sabato e domenica 5 e 6 agosto in Piazza delle Feste appuntamento con il Genova ProgFest. Sabato sul palco Dark Ages, Witchwood e le Sophya Baccini’s Aradia. Headliner gli Anglagard, band svedese che con un tour europeo celebra il il 30esimo anniversario del loro album Hybris. Domenica dopo Monkey Diet e Malombra sarà il turno dei Deathless Legacy, ma i protagonisti saranno gli Area Open Project che festeggiano il 50esimo Anniversario di Arbeit Macht Frei.

PENSANDO A GABER E JANNACCI A NERVI

Sabato 5 agosto, a vent’anni dalla scomparsa del grande autore e inventore del Teatro canzone, e a dieci da quella del suo compagno di avventure musicali Jannacci, va in scena un reading musicale che alterna monologhi in prosa e canzoni, liberamente ispirato ai testi e alla musica di Giorgio Gaber, Sandro Luporini, Enzo Jannacci. Una sequenza di incursioni temporali nella sua opera con letture, canzoni, azioni sceniche e le suggestive immagini di grande formato proiettate sull’architettura cinquecentesca di Torre Gropallo.

BEPPE GAMBETTA GUITAR SUMMIT A “SANTA”

Santa Margherita Ligure ospita, nel fine settimana compreso tra venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto, la nona edizione del Beppe Gambetta Guitar Summit. Tutti i concerti sono ad ingresso libero per il pubblico.

FUORI PORTA, FESTA PATRONALE A SAN MARTINO DI NOCETO

Oggi e domani a San Martino di Noceto, sulle alture di Rapallo, la festa patronale di Sant’Innocenzo Martire. Oltre alle celebrazioni religiose, ci saranno stand gastronomici con specialità liguri, tra cui trofie al pesto e focaccette al formaggio. Sabato 5 agosto si esibirà Marco Ligabue, fratello di Luciano, che proporrà i brani del suo repertorio solista. Domenica, spazio alla comicità con Fabrizio Casalino.