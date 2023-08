Gli anarchici di Bezmotivny fanno scena muta davanti al gip, gli avvocati preannunciano ricorso al Riesame

Genova. Si sono presentati davanti al gip Riccardo Ghio (eccetto due che si trovavano in vacanza all’estero e non hanno ancora ricevuto la notifica dell’obbligo di dimora), ma si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere gli anarchici accusati di associazione con finalità di istigazione al terrorismo colpiti da misura cautelare dopo un’indagine condotta dalla Digos e coordinata dalla dda ai Genova. II gip ha confermato gli arresti domiciliari per Gino Vatteroni, Paolo Arosio e Gaia Taino e ha concesso i domiciliari anche a Luigi Palli, che due giorni fa era invece finito temporaneamente in carcere visto che come domicilio aveva indicato un immobile occupato. Confermato l’obbligo di dimora per Luca Aloisi (L’Aquila), Andrea Grazzini e Jessica Butori (Lucca), Veronica Zegarelli (Imola) e Michele Fabiani (Campello sul Clitunno, Perugia).

Secondo l’accusa, la cui impostazione è stata confermata dall’ordinanza del gip i nove indagati avrebbero partecipato – condividendone e diffondendone dinamiche e strategie – alla Fai/Fri, l’organizzazione eversivo-terroristica Federazione Anarchica Informale – Fronte Rivoluzionario Internazionale. Nella rivista Bezmotivny sono state pubblicate interviste e scritti di Alfredo Cospito, l’anarchico condannato in via definitiva per la gambizzazione dell’allora manager di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi, “celebrate” le bombe spedite al colonnello della Folgore Alessandro Albamonte nel 2011 e al Sappe di Modena, e al presidente di Confindustria Brescia.

E ancora, fatto apologia dell’attentato terroristico contro la sede della Lega a Villorba ad agosto 2018. Attraverso il giornale, poi, sono state pubblicate le rivendicazioni degli attentati più significativi e di maggiore impatto mediatico, secondo l’accusa “anche allo scopo di stimolare i lettori a compierne di ulteriori” ha scritto il giudice nell’ordinanza. Un’istigazione al terrorismo a tutti gli effetti secondo gli inquirenti.

Diverso il parere degli avvocati difensori Fabio Sommovigo, Marta Magnanini e George Botti che difendono gli indagati: “E’ l’ennesimo tentativo di dimostrare l’esistenza di un’associazione con finalità di eversione, tentativi già più volte smentiti dalle decisioni giurisdizionali anche nel recente passato, peraltro, in questo caso, relativa tutta a mere pubblicazioni, senza nessun atto concreto ascritto agli indagati”. Per gli avvocati “si tratta, dalla lettura dell’ordinanza, di scritti che si suppongono istigatori o apologetici, e, quindi, di un ambito strettamente connesso all’espressione della libertà di pensiero”. Gli avvocati hanno inoltre annunciato il ricorso al tribunale del Riesame.