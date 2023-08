 Giornate intense per gli uomini di mercato della Sampdoria

Genova. La soddisfazione di chi pesca, arriva quando si tira su la rete piena, quella degli uomini mercato quando si ufficializza la chiusura delle trattative…

Giornate intense, al riguardo, in casa Sampdoria, con una terna di annunci di cessione (Medhi Léris e Lorenzo Di Stefano, definitivi rispettivamente a Stoke City e Lecco, oltre a Bartosz Bereszyński in prestito con diritto di riscatto all’ Empoli) e un tris di ingaggi (Sebastiano Esposito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto e/o diritto di opzione e contro-opzione, Facundo González prestito secco, Petar Stojanović temporaneo con diritto di opzione).

I toscani del Pisa,prossimi avversari della Samp (match affidato all’arbitro Camplone di Pescara) hanno appena preso lo svincolato Andrea Barberis (cresciuto nel Finale Ligure), che va ad aggiungersi ai nuovi Leverbe e Ionita (due ritorni), Veloso (ex Genoa), D’Alessandro, Barbieri ed Arena, che vanno ad unirsi ad un bel gruppo, allenato da Alberto Aquilani (non l’ultimo arrivato), che potrebbe mandare in campo a Marassi un undici, con in porta l’esperto brasiliano Nicolas; con due terzini abili a portare e crossare palla: Esteves (portoghese) e Beruatto (cercato anche dalla Samp); due centrali di categoria: Leverbe e Hermannsson; un centrocampo imperniato su Veloso, Nagy, Marin, D’Alessandro, Traoré (ma anche su sui fratelli Tramoni e l’ex Gubbio, Arena), con davanti Torregrossa ( o Morleo) come punti di riferimento.

Tornando a parlare di mercato, riteniamo di sbilanciarci definendo poco attendibili le voci di un interessamento della Sampdoria per Simon Kjær, ottimo difensore del Milan (128 partite con la Nazionale danese), che è invece nel mirino del Genoa.

Analogamente ipotizziamo che le dichiarazioni dello stesso Legrottaglie sull’aver fatto un ‘pensierino’ su Massimo Coda, possano essere un ‘diversivo’ per la stampa, ritenendo che un attaccante con le sue caratteristiche possa entrare a fatica nel gioco di Pirlo.

Fumo negli occhi ai media, potrebbe essere anche la rinuncia a Gian Marco Ferrari, sbandierata magari per convincere il Sassuolo a lasciare andare via il giocatore a parametro zero… A completare l’opera, non ultima, potrebbe aggiungersi la voce di un ipotetico ritorno di Bruno Amione, uno dei pochi ad essersi salvato lo scorso campionato, ma poco idoneo per la sua irruenza (ottima nelle vesti di braccetto) nelle metodica della difesa a quattro.

Fra circa otto giorni, il ‘gong’ di fine mercato svelerà anche questi arcani…