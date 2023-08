Gianluca Ticci protagonista alla “Vittorio Veneto-Cansiglio”

Favale di Malvaro. C’è anche Gianluca Ticci tra i protagonisti di vertice della 41ª “Vittorio Veneto-Cansiglio”. Il portacolori della Scuderia Sport Favale 07, al volante della sua Fiat X1/9 2000 16v preparata a Parma da Andrea Vescovi, ha chiuso la cronoscalata, valida per il TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna), al quinto posto assoluto (tra 110 concorrenti al via) ed al primo di Gruppo E2SH.

“Un buon risultato, soprattutto per il riscontro cronometrico – osserva Gianluca Ticci -, su un percorso che mi è piaciuto moltissimo e mi ha ricordato un po’ le strade liguri: stretto, tortuoso e insidioso. Sono riuscito a ritrovare il feeling con la vettura, che avevo perso in Val Camonica, grazie al lavoro di squadra del mio team e dei preziosi collaboratori che, nelle gare estive, hanno sempre contribuito allo sviluppo del mezzo e alla risoluzione delle problematiche emerse in qualche prova, come al Bondone e al Nevegal”.

“Più che per la rilevante posizione finale – conclude il pilota di Favale di Malvaro – la cronoscalata trevigiana è stata un’ottima iniezione di fiducia proprio per questo ritrovato feeling con la vettura che mi da la carica per affrontare con il giusto spirito le ultime gare della stagione. Ora mi concentrerò interamente sul TIVM Centro Nord: siamo già al lavoro per il prossimo appuntamento, la Pedavena – Croce D’Aune in programma il secondo week end di settembre”.

La stagione 2023 di Gianluca Ticci è supportata dalla Scuderia Sport Favale 07 e da un pool di aziende formato da Centro Revisioni Auto del Tigullio Srl, Previati Stefano – Officina Meccanica Industriale, Saracino Srl, De.Ca. Srl, Drago Edilstudio Srl, EdilCleri, Ticci Snc, MetalParma Srl, Feraboli Lubrificanti – Concessionaria ufficiale Mobiluno, Officina Vescovi Andrea Sas, Evosistem Engine Management, AGM CNC Racing Parts Parma, Wrap.it e OrioliSuspension.