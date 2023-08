A Villa Serra di Comago il “JeansParty”, la festa per celebrare la nuova edizione di Genova Jeans

Genova. Una festa con intrattenimento musicale, dal jazz alle musiche anni Ottanta con dj set, immersa nel verde del parco storico di Villa Serra di Comago, nel cuore della Valpolcevera. E non mancherà il dress code: per il JeansParty, l’evento organizzato domenica 10 settembre dal Consorzio di Villa Serra, i partecipanti dovranno indossare rigorosamente indumenti della famosa tela genovese.

Il JeansParty è stato organizzato con il Comune di Genova, sotto la direzione del Curatore Generale di GenovaJeans, Anna Orlando, ed è una delle iniziative che fanno parte del percorso di informazione e di avvicinamento alla nuova edizione di GenovaJeans, in programma dal 5 all’8 ottobre nel centro storico di Genova, nella cosiddetta ‘via del jeans’ tra via Prè, via del Campo, Fossatello e via San Luca.

Per iniziare a scoprire questa nuova edizione, Villa Serra di Comago apre i cancelli per una serata a ingresso gratuito, dalle 18 alle 24, dedicata a uno dei valori fondanti di GenovaJeans: la sostenibilità ambientale legata alla produzione, al consumo responsabile e al riuso di uno dei tessuti più inquinanti in assoluto. Il JeansParty, che ha anche il patrocino di Sant’Olcese e Serra Riccò, è realizzato con il supporto di Amiu Genova e Farmacie Comunali, in collaborazione con l’Associazione Amici di Villa Serra, Regione Liguria, e Humana People to People Italia, l’ente no profit che posizionerà 346 contenitori stradali nella città metropolitana di Genova per il nuovo servizio di raccolta di abiti usati in città e che presenterà in anteprima i nuovi ecobox proprio a Villa Serra. Tutti i partecipanti potranno consegnare i loro capi usati, non solo jeans, e ricevere un gadget offerto da Rechiclo, rigorosamente realizzato con tessuto jeans di riuso. L’occasione sarà buona anche per presentare la mascotte di GenovaJeans, il coniglietto “Osvaldo in jeans”, opera dell’artista albisolese Paolo Pastorino.

“Il consorzio formato dai Comuni di Genova, Serra Riccò e Sant’Olcese proprietario di Villa Serra di Comago sta lavorando con impegno, in sinergia con l’associazione Amici di Villa Serra e gli enti del territorio, per la valorizzazione di un parco già oggi tra i più affascinanti del nostro entroterra, ma con ancora importanti margini di crescita dal punto di vista dell’attrattività turistica e della fruibilità da parte di cittadini e famiglie – ha spiegato il presidente di Villa Serra Pietro Varosio – Per questo siamo felici di ospitare un evento di grande richiamo come JeansParty che alla promozione del marchio GenovaJeans, unisce un importantissimo messaggio di rispetto dell’ambiente e di promozione di azioni più sostenibili da parte del tessuto economico e sociale”.

“Nella splendida cornice di Villa Serra di Comago, una grande festa nel segno della sostenibilità ambientale con il jeans come filo conduttore, ma anche una tappa di avvicinamento a GenovaJeans e un’occasione per dare una seconda vita agli abiti usati grazie al nuovo servizio di raccolta affidato a Humana People to People Italia”, ha aggiunto l’assessore comunale all’ambiente Matteo Campora, mentre Anna Orlando, curatrice generale di GenovaJeans, ha sottolineato che “desideriamo aprire le quattro settimane che portano alla nuova edizione di GenovaJeans con una festa aperta a tutti, perché uno dei messaggi fondamentali che questo grande progetto è l’inclusione e la partecipazione“.