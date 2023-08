Genoa, si parte dal Modena in Coppa Italia: Ferraris campo ostico per gli emiliani

Genova. Dopo la grande festa per la promozione in Serie A, il Genoa torna al Ferraris per una partita ufficiale: i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, l’avversaria da battere è il Modena. Si gioca domani (11 agosto) alle ore 21:00.

Trentasei i precedenti tra le due squadre nello stadio genovese, la maggior parte a favore dei rossoblù che nelle varie sfide hanno raccolto 22 vittorie, 11 invece i pareggi e solo 3 i successi del Modena. Numeri che dimostrano come per gli emiliani il Ferraris sia un campo ostico.

E anche questa volta i pronostici sono a favore del Grifone. Non solo per la differenza di categoria, a incidere anche il fattore campo, con i tifosi rossoblù che non intendono perdersi la prima partita ufficiale della stagione, dopo aver risposto benissimo alla campagna abbonamenti, andata a gonfie vele, superando ogni record del club.

Per la squadra di Gilardino, inoltre, quello con il Modena sarà un test importante prima dell’inizio del campionato tra una settimana: sabato 19 agosto (ore 20:45), infatti, i rossoblù saranno di nuovo al Ferraris per il primo turno di Serie A contro la Fiorentina.

Ritornando alla partita con il Modena, l’arbitraggio è stato affidato ad Aureliano della sezione di Bologna. Sarà coadiuvato da Zingarelli e Cipriani; Quarto uomo Scarpa, al Var Nasca e all’Avar Longo.

Il fischietto bolognese ha già arbitrato il Genoa in quattro incontri, terminati con una vittoria, un pareggio e due sconfitte per i rossoblù. Cinque invece i precedenti tra Aureliano e il Modena: due vittorie e tre sconfitte il bottino dei gialloblù.

Sarà possibile seguire la partita sul Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity.