Genoa Primavera, grande reazione dei rossoblù ma tre gol non bastano per rimontare il Torino

Genova. Grande reazione, ma arriva comunque una sconfitta allo stadio Chittolina di Vado Ligure per l’Under 19 del Genoa all’esordio nel Primavera 1 Tim.

La partita con il Torino è pirotecnica e, se nel primo tempo i giochi sembrano chiusi (si va negli spogliatoi sul 3-0 per i granata), nella ripresa i grifoncini dimostrano di non volersi arrendere e sfiorano la rimonta senza però riuscirci, finisce infatti 3 a 4. Ma andiamo con ordine.

Il Genoa è il primo a farsi vedere con Palella che sugli sviluppi di un corner centra la traversa. Nulla da fare poco dopo anche per Papadopoulos. A trovare la via del gol è il Torino che passa in vantaggio al 22’ con Gabellini e raddoppia con Savva al 31’. Al termine del primo tempo arriva il tris grazie alla punizione di Dellavalle.

Forti del vantaggio, dopo l’intervallo i granata tornano in campo e calano subito il poker con Ciammaglichella. 4-0, la partita sembra non poter più regalare sorprese e invece il Genoa ci crede e al 59’ accorcia le distanze con il mancino di Papadopoulos. Il gol riaccende i rossoblù e in particolare il nuovo acquisto Omar Shaqur che con una doppietta porta la squadra di Agostini sul 3 a 4. È il 77’ la rimonta è ancora possibile, il Genoa ci prova anche nei 7 minuti di recupero, ma il tanto desiderato pari non arriva.