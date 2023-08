Genoa-Modena LIVE (1-1): Pareggio di Manconi

Genova.

32′ Ammonizione per Duca, fallaccio su Thorsby

29′ Pareggio del Modena con Manconi: difesa che si fa sorprendere da un cross di Tremolada arrivato dalle retrovie e colpo di testa angolato che non lascia scampo a Leali

28′ Calcio piazzato di Martin, Retegui cade in area di rigore e lamenta di essere stato strattonato. Palla sul fondo

23′ Genoa in fiducia: altri calci d’angolo guadagnati grazie a Frendrup e Vasquez, quest’ultimo poi ci prova di nuovo ma stavolta la conclusione è fuori misura

21′ Nella nuova disposizione difensiva obbligata dopo il risentimento muscolare di Bani in riscaldamento, Dragusin è scherato a destra nella difesa a tre, mentre è Vogliacco il centrale e Vasquez è a sinistra.

17′ Sul corner di Martin è Vasquez a provarci di testa, palla centrale che Gagno para in due tempi

16′ Retegui, pazzesco! Colpo di tacco volante spalle alla porta su cross di Martin e Gagno salva i suoi con un colpo di reni deviando sopra la traversa

14′ Dopo un rapido consulto del var il gol viene annullato per fuorigioco del norvegese

12′ Raddoppio del Genoa! Calcio piazzato, colpo di testa di Retegui e Thorsby insacca col destro

1′ Gol del Genoa! Azione sulla destra con una triangolazione Hefti-Frendrup. Lo svizzero sembra allungarsi il pallone, sul fondo, ma riesce ad arrivarci e a tenere la palla viva per Frendrup che indirizza verso il centro dell’area. Retegui va incontro e col destro infila Gagno sul primo palo.

1′ Si parte con palla al Genoa che attacca verso la Sud

Nel riscaldamento problema per Bani, dentro Vasquez rispetto agli undici annunciati.

Spazio a Leali in porta, per il resto Gilardino non schiera di certo seconde linee: a centrocampo il mister preferisce Thorsby e Frendrup accanto a Badelj. Il Genoa vuole esordire col piede giusto in questa stagione che lo vede affrontare il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia al Ferrais. Sui social, nel frattempo, il Genoa ha ufficializzato De Winter sui social rievocando la citazione di Games of Thrones “Winter is coming”.

A un quarto d’ora dal match De Winter è sceso in campo per un saluto e la consegna della maglia rossoblù, ma poco dopo arriva la sorpresa: sul prato del Ferraris arriva anche Junior Messias, che al microfono dice: “È un onore per me indossare questa maglia, far parte di questa società storica, grazie di questo caloroso benvenuto. Quest’anno ci divertiremo”.

Genoa: Leali, Vogliacco. Vasquez, Dragusin, Martin, Thorsby, Badelj, Frendrup, Hefti, Gudmundsson, Retegui.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Martinez, Sommariva, Strootman, Coda, Aramu, Sabelli, Melegoni, Jagiello, Puscas.

Modena: Gagno, Silvestri, Zaro, Pergreffi, Cotali, Duca, Gerli, Palumbo, Tremolada, Bonfanti, Manconi.

Allenatore: Bianco

A disposizione: Seculin, Vandelli, Guiebre, Falcinelli, Gargiulo, Giovannini, Battistella, Strizzolo, Cauz, Mondele, Abiuso.

Arbitro: Aureliano

Ammonito: Duca (M)