Genoa-Modena, al via la prevendita dei biglietti di Coppa Italia

Genova. Il Genoa ha aperto la prevendita dei biglietti per l’esordio di venerdì in Coppa Italia Frecciarossa che vede i rossoblù affrontare il Modena.

L’ingresso allo stadio, per gli abbonati 2023/24, è già prezzato nel costo degli abbonamenti.

I biglietti sono reperibili online, nelle rivendite abilitate e al Ticket Office del Genoa Museum & Store, via al Porto Antico 4, aperto anche oggi con orario continuato 10-19.

Sold-out la Gradinata Nord in abbonamento, lo stadio sarà disponibile negli altri settori. Questi i costi base, al netto delle commissioni applicate online e nelle rivendite. Le biglietterie dello stadio, in via Monnet, saranno aperte il giorno della gara dalle 16. La chiusura della prevendita ospiti è fissata giovedì alle ore 19.

Gradinata Laterale: 25 euro (Under 16: 15 euro)

Gradinata Zena: 25 euro (U16: 15)

Distinti: 50 euro (U16: 25)

Tribuna Inferiore: 90 euro (U16: 45)

Settore Ospiti: 15 euro