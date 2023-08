Genova. Dopo la sconfitta sonora contro la Fiorentina il Genoa deve correre ai ripari. Domani, martedì, la ripresa degli allenamenti, con Malinovskyj che sarà già disponibile, mentre per Messias occorrerà attendere ancora un po’ causa problemi fisici.

L’innesto dell’ucraino offre varie opzioni anche nel modulo: nel classico 3-5-2 potrebbe svolgere il ruolo di mezz’ala, ma visto come è andata con la Fiorentina, è probabile che in trasferta a Roma contro la Lazio sia possibile un cambio di modulo con la difesa a 4, come già era accaduto nella ripresa del pessimo esordio casalingo.

Comprensibile che Gilardino abbia voluto esordire con il modulo che ha utilizzato più spesso in serie B, ma in questo caso è stato evidente come la qualità fisica e tecnica degli avversari abbia mostrato l’inadeguatezza di questa scelta.

Occorre tenere conto per domenica sera che la squadra di Sarri, fautore del 4-3-3, ha negli esterni i punti di forza del suo gioco e non è un caso che il Lecce, altra squadra frizzante sulle fasce e con modulo speculare, abbia prevalso. La Fiorentina, sabato scorso, ha vinto la partita a centrocampo con i laterali alti che hanno relegato Martin ed Hefti dietro la linea di centrocampo praticamente sempre (mastodontica, a proposito di esterni, la prestazione del giovane difensore viola Michael Kayode), Arthur e Mandragora hanno fatto ciò che volevano in mezzo al campo. Per non parlare di Biraghi e Brekalo. Thorsby è risultato spaesato come non si era mai visto a Genova e Badelj (che di solito ha bisogno di tempo per entrare in forma) non è riuscito a distribuire palloni.

La partenza dal basso del Genoa per attirare il pressing avversario e trovare così spazi offensivi non ha funzionato perché la Fiorentina è riuscita a disinnescare ogni tentativo rossoblù, con Retegui e Gudmundsson che, lanciati in profondità, non riuscivano quasi mai a prendere la palla. La Fiorentina ha fatto ciò che spesso riusciva al Genoa l’anno scorso: ha dato intensità in fase di recupero palla per poi ripartire con qualità e triangolazioni. Tecnica e velocità di altra caratura rispetto agli avversari della serie cadetta (lo dimostrano i gol di pregevole fattura subiti dal Grifone).

Le scelte di Gilardino, con la difesa in emergenza, senza Vogliacco, non si sono dimostrate efficaci: Biraschi è andato diverse volte in crisi, Dragusin (impiegato a sinistra) pure, pagando scotto sia nei duelli uno contro uno, sia regalando palloni (una sua disattenzione ha provocato il corner su cui poi la Fiorentina ha segnato). Anche Bani è partito male subendo le finte di Biraghi in occasione del primo gol e non essendo reattivo dopo il rimbalzo del pallone sul palo nella seconda rete di Bonaventura.

Vasquez ha decisamente fatto meglio nella ripresa, così come Jagiello (anche se c’è da considerare come i due siano entrati a risultato già acquisito).

Un altro aspetto tattico da tenere conto è che gli attaccanti hanno lavorato poco in fase di copertura.

Tra le opzioni in vista di domenica sera anche l’inserimento di De Winter in difesa, visto che Vogliacco difficilmente sarà recuperato.