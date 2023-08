Genoa mania, in Val D’Aveto le campane della chiesa intonano Guasto d’Amore

Liguria. Proprio nel giorno del santo patrono, ovvero il 16 agosto, diventa virale sui social di genoani e non il video che mostra il campanile della parrocchia di San Rocco a Villanoce, frazione del Comune di Rezzoaglio, in Val D’Aveto, intonare le note di Guasto D’Amore di Bresh, brano diventato ormai un secondo inno di fede rossoblù.

Il video sta spopolando ovunque, tra whatsapp e tiktok. Il campanaro di turno, sicuramente genoano, non si limita a eseguire poche note ma porta a termine l’intera canzone, strofe comprese. Una vera e propria serenata d’estate per il Grifone.

Non si tratta, in ogni caso, della prima volta: a maggio 2023 era balzato agli onori della cronaca il “concerto per campana” compiuto dal parroco di Pietra Ligure, don Giancarlo Cuneo, che subito dopo il triplice fischio di Genoa-Ascoli aveva deciso di intonare l’inno rossoblù per celebrare la promozione in Serie A.

Nel 2019 invece, ad Arezzo Ligure, piccolo comune della Val Vobbia, nell’entroterra di Genova venne riprodotto l’inno del Genoa inciso nel 1972. A eseguirlo era stato Lorenzo Ratto, il campanaro della chiesa, parte dell’Associazione Genova Carillons.