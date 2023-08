Genoa. Gilardino vuole una reazione contro la Lazio: “Mi butterei nel fuoco per la squadra”

Genova. Il Genoa vuole provare il rialzo immediato dopo la prima giornata di campionato alquanto deludente. Ma se l’avversario precedente era una buona Fiorentina, nemmeno la Lazio di Maurizio Sarri in questo turno è da meno a livello di qualità.

Mister Alberto Gilardino ha presentato così i biancocelesti nella conferenza della gara fissata all’Olimpico alle 20:30 di domani: “La Lazio è una squadra forte con un allenatore che è un maestro. Sono tanti i punti a loro favore, hanno giocatori di grande qualità, un attaccante con caratteristiche importanti come Immobile. È codificata dall’allenatore, che nei mesi e negli anni ha dato solidità al gruppo e un’idea precisa. Noi ci siamo preparati per fare una partita tosta, sapendo le difficoltà che ci saranno all’interno della gara ma sapendo anche ciò che vogliamo determinare”.

“Quello che ho detto ai ragazzi è che sicuramente una reazione dovrà esserci – continua il tecnico riferendosi alla propria squadra -. Io per loro mi butterei nel fuoco, ho grande stima dei miei ragazzi e giocatori. Sono sicuro e mi auguro che loro facciano lo stesso perché c’è la volontà di fare la prestazione, questo è il punto chiave. Non bisogna pensare al risultato ma bisogna fare la prestazione. Questo credo sia l’idea della partita di domani che, come ho detto, è contro una squadra molto forte qualitativamente. Dobbiamo essere bravi a comportarci da Genoa”.

Una piccola critica costruttiva quella mossa da Gilardino in relazione al mercato svolto dalla società: “Mi aspettavo di essere un po’ più avanti rispetto a quello avevo detto alla società a maggio, come tutti d’altronde. Mancano ancora sei giorni. Sono arrivati dei giocatori, Haps è arrivato oggi e ha fatto le visite mediche e, come Messias, è da tanto tempo che non gioca per infortunio. Queste situazioni sono chiare. Io ho un’idea lucida e precisa del momento, conosco molto bene la Serie A: ho sofferto per salvarmi e ho vinto, quindi ho un’idea ben precisa. Ci aspettiamo che il mercato finisca il più in fretta possibile e credo che anche questa percezione che ho io ce l’abbia anche la squadra e i ragazzi. Alcuni sapevano che il loro futuro da Genova era lontano, oppure gli è stato detto vicino alla chiusura del mercato. Sono situazioni in cui costruire un gruppo e un’identità ci vuole un po’ di tempo, deve essere chiaro a tutti. Io ce l’ho molto chiaro e deve averlo anche chiaro la società. Questo è fondamentale per me e per la squadra”.