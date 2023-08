Genova. Di sicuro con l’inserimento di Messias, De Winter e Malinovskyj il Genoa avrà un altro aspetto e forse la sonora sconfitta per 1-4 contro la Fiorentina può servire per ridimensionare gli entusiasmi nonostante Gilardino nel pre-partita abbia sempre specificato che questo campionato di Serie A sarà difficilissimo.

Il Grifone dovrà imparare a perdere, di certo non in questo modo, ma probabilmente la Fiorentina era una delle avversarie forse più difficili: già ampiamente in condizione, con un gioco sempre brillante e d’attacco e, da quest’anno, pare anche più concreto.

Gilardino ha provato a cambiare in corsa a livello tattico mettendosi anche a 4 dietro, un’opzione che potrebbe essere papabile per il futuro, soprattutto contro squadre di altra caratura. Questa sera, in ogni caso, il Genoa ha respirato solo quando è stata la Fiorentina a rallentare e l’emergenza in difesa non ha aiutato.

“Dalle sconfitte bisogna imparare − dice il mister − stasera abbiamo toccato con mano cosa vuol dire la Serie A. Abbiamo affrontato una squadra forte, tra le prime 6-7 del campionato. Andare sotto di due gol non è mai semplice con squadre di talento, qualità, che creano superiorità numerica sugli esterni, ma nello stesso tempo devo dire bravi ai ragazzi perché hanno dato tutto. Dobbiamo fare di più, io in primis per trovare le soluzioni migliori e trovare l’identità a livello tattico”.

Il mister spiega che questa sera ha comunque trovato gli spunti necessari per andare avanti: “C’è dispiacere per l’esordio e la sconfitta. Ringrazio tutti i tifosi per lo stadio pieno, volevamo fare un inizio migliore. Però non c’è tempo per arrendersi mai, io l’unica cosa che conosco è il lavoro e già da martedì ripartiremo. A fine partita ho detto ai ragazzi che puoi andare sotto di uno o due gol, ma non bisogna mai essere remissivi, abbassare la testa, occorre battagliare sempre, deve diventare il nostro dna di squadra. In ogni caso non bisogna fare drammi, dobbiamo essere lucidi e sapere dove vogliamo arrivare, un aspetto determinante e fondamentale. Deve entrare bene nella testa dei ragazzi. Analizzeremo tutto quello che c’è da migliorare”.

Per quanto riguarda il mercato il mister conferma: “La società è alla finestra, stiamo facendo valutazioni anche in base alla partita di stasera”.

Sull’esordio in Serie A come mister commenta: “Me lo ricorderò bene. Ero e sono stato sereno prima della partita, ho cercato di trasmettere consapevolezza e serenità ai ragazzi, sapendo di incontrare una squadra forte. Ho cercato di viverla nel modo migliore, peccato per il risultato”.