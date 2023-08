Genoa, Gilardino il duttile piega la Lazio: “Retegui può fare ancora di più, mercato aperto”

Lo aveva detto alla vigilia della sonora sconfitta per 4 a 1 contro la Fiorentina: “Voglio una squadra pronta a cambiare pelle”. E così è stato. Alberto Gilardino ha cambiato vestito al Grifone schierando la difesa a quattro e vincendo 1 a 0 sul difficile campo di una Lazio ferita dalla sconfitta di Lecce. In più il goal è arrivato dal bomber Retegui al termine di un’azione avviata da Gudmundsson, in grande spolvero.

Idee chiare ma guai a suonare il violino seguendo un unico spartito: “Penso e credo che i ragazzi siano pronti per iniziare con un modulo per poi cambiare – ha dichiarato ai microfoni di Dazn -. Me lo hanno dimostrato in questi mesi. Ovviamente, servono principi chiari. I tre davanti si sono sacrificati molto. In questi stadi è necessario che tutti difendano, ma ci sono anche momenti in cui bisogna proporre e trovare gli spazi per affondare il colpo“.

Non c’è una formula magica per vincere. E non è detto che non si ritorni indietro. Ma il Genoa può trarre solo beneficio da un allenatore che non rimane aderente alle sue idee come se fossero dogmi. La qualità migliore di Gilardino è questa, visto che anche in Serie B si è fatto apprezzare più per la gestione che per particolari trame di gioco. Un Genoa solido ma non schiacciato e pronto a colpire, liberato dal fardello della linea schiacciata a cinque che viene a crearsi quando il quindi del 3-5-2 sono costretti ad arretrare.

“Fare l’allenatore è molto più faticoso – prosegue – questa settimana ho avuto grande disponibilità da parte dei ragazzi, non era facile dopo la Fiorentina. Ho cercato di responsabilizzare e motivare. Abbiamo disputato una partita gagliarda contro una squadra forte ottenendo un risultato prestigioso. Ero sicuro che sono eravamo quelli della Fiorentina. Questo è il Genoa che tutti vogliamo vedere”.

Il mister se ne intende di bomber essendo stato uno degli attaccanti più prolifici della nostra Serie A: “Retegui è un giocatore bravo, che arriva da un altro tipo di campionato e di cultura del lavoro settimanale. Ha grandissime qualità fisiche e margini di miglioramento molto importanti. Si è subito integrato bene nel gruppo”.

“Quanti goal vorrei facesse? I goal necessari per raggiungere il nostro obiettivo di quota 40. Non deve focalizzarsi sui goal ma aiutare la squadra, per coprire linee di passaggio e per attaccare la porta. Stasera deve essere un punto di partenza per tutti”.

Gilardino ammette che la preparazione non è stata facile visto che all’inizio disponeva di un gruppo tutt’altro che definitivo. Inoltre, si aspetta ancora qualcosa dal mercato. “Amalgamare il gruppo non è stato facile perché a luglio c’erano pochi giocatori e alcuni sapevano di essere in partenza – conclude -. Non era semplice costruire uno spirito di gruppo. Questa prestazione è un segnale importante di attaccamento. Ho fatto a maggio richieste alla società e ho le idee molto chiare su questo campionato e su questa squadra. La società conosce i miei desideri e vediamo cosa succederà questa settimana”.