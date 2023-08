Genoa, Gila debutta e subito esame di Italiano: “Contro Fiorentina squadra combattiva e pronta a cambiare pelle”

Genova. Vigilia per il Genoa, che domani sera affronta a Marassi la Fiorentina. Per mister Alberto Gilardino si tratta del debutto su una panchina di Serie A. È anche sfida al passato visto che da giocatore è stato protagonista con la maglia viola. Tra l’altro la prima prova sarà contro un mister in rampa di lancio come Vincenzo Italiano, anche lui partito da una promozione dalla Serie B ai tempi dello Spezia.

L’allenatore è parso sereno e determinato nel corso della conferenza stampa odierna. Per prima cosa, ha sottolineato come il Genoa non debba perdere lo spirito battagliero che lo ha contraddistinto in Serie B. “Dobbiamo essere tutti pronti anche a difendere“. Messaggio chiaro: la fiducia e l’entusiasmo non devo far montare la testa visto l’inizio in salita previsto dal calendario.

Piedi per terra, dunque, ma anche fiducia che traspare dai non detti. L’allenatore divide il campionato di tre tronconi: le prime cinque top, sette squadre nel mezzo e poi quelle invischiate nella lotta per non retrocedere. Non inserisce il Genoa in una di queste categorie salvo poi parlare di 40 punti e di salvezza prima di tutto solo una volta imbeccato esplicitamente sul tema. Calma, ma in controluce si legge l’ambizione.

Messias, Malinovskyi (a breve), De Winter, Retegui, Martin, Thorsby. L’allenatore elogia il mercato spiegando che il Genoa partirà dal 3-5-2 ma che dovrà saper cambiare pelle fin da domani contro la Fiorentina. I viola ne vengono da una stagione esaltante ma che non ha tolto loro fame visto che hanno perso sia la finale di Coppa Italia sia quella di Conference League. Sui nuovi, Messias potrà essere impiegato come quinto o come seconda punta. Malinovskyi come seconda punta o mezzala.

Il Genoa potrebbe scendere i campo con Martinez; Dragusin, De Winter, Vasquez; Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

Gli indisponibili sono Pajac e Messias mentre gli squalificati sono Sabelli e Strootman.