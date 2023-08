Genoa, festa per il record di abbonamenti: oggi otto giocatori al Museum & Store del Porto Antico

Genova. Dopo aver raggiunto la quota record di 25.500 abbonati, il Genoa organizza due momenti di incontro tra tifosi e giocatori, con un nutrito gruppo di elementi della squadra, oggi pomeriggio al Genoa Museum & Store del Porto Antico.

Foto, autografi, video, saluti. Il primo gruppo di giocatori, formato da Bani, Frendrup, Gudmundsson e Strootman, sarà presente al Ticket Office dalle 14:30 alle 16:30. Il secondo, composto da Dragusin, Martinez, Retegui e Thorsby, dalle 17:30 alle 19:30.

Per l’occasione le nuove maglie saranno in offerta, personalizzazione inclusa, nel negozio di via XII Ottobre 43r e al Ticket Office al Porto Antico, dove verranno messe a disposizione le cartoline della Campagna Abbonamenti ‘bellissimA’. Pronte per essere firmate.