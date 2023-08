Genoa Femminile: rese note le modalità di acquisto per i titoli di accesso

Genova. Il Genoa CFC comunica che sono state predisposte le seguenti modalità di acquisto per i titoli di accesso, in riferimento alle 15 partite interne del campionato di Serie B Femminile 2023/24 e del debutto in Coppa Italia.

-Abbonamento stagionale: 100€

-Abbonamento stagionale per possessori DNA Genoa: 70€

-Biglietto singola partita: 10€

-Biglietto singola partita per possessori DNA Genoa: 5€

L’abbonamento può essere sottoscritto, nei giorni gara delle prime tre partite interne di campionato e dell’esordio di Coppa Italia, alla biglietteria del Campo Nazario Gambino di Arenzano (contanti e Pos).