Genoa e l’idea Bonucci: i pro e i contro dell’operazione

Genova. Secondo le voci ben informate di mercato anche il Genoa si sarebbe inserito nella rosa di squadre interessate a Leonardo Bonucci. Il difensore ormai non rientra più nei piani della Juventus di Massimiliano Allegri e le prime trattative sembravano portare il difensore all’Union Berlino.

Bonucci, però, sembra più orientato a voler restare in Italia e tra le squadre interessate ci sarebbero le due romane (con i giallorossi in ascesa nelle ultime ore) e appunto il Genoa.

Il difensore ha dalla sua un’esperienza lunghissima al vertice del campionato di Serie A e della Nazionale, tuttavia il Genoa pare a tutti gli effetti un ripiego secondo quanto emerge dai rumor dei siti specializzati: la prima scelta sarebbe appunto la città di Roma.

Un aspetto che non sembra rispecchiare il progetto dei 777 di creare una squadra compatta anche nella mentalità e che ha già in Badelj e Strootman due elementi di solida maturità.

Occorre tener conto di altri elementi: Bonucci ha 36 anni, un’età già abbastanza avanzata per un difensore e di sicuro, visto il blasone del suo nome, non avrà un ingaggio leggero, anche se ritoccato rispetto ai milioni della Juventus.

La parentesi del bianconero al Milan (in una squadra non al meglio) della stagione 2017-2018 non è stata di certo all’altezza delle aspettative: investito della fascia di capitano e mai amato neanche dai suoi stessi tifosi, Bonucci è tornato all’ovile dopo un anno.

Di sicuro se Bonucci dovesse arrivare a Genova porterebbe con sé esperienza e personalità e la voglia di dimostrare che può ancora dire la sua in Serie A con l’obiettivo di andare a giocare l’Europeo in Germania nel 2024, dall’altro lato, però, dovrebbe adattarsi a un ambiente completamente diverso, in cui la difesa sembra aver ritrovato solidità, con obiettivi meno ambiziosi per quest’anno rispetto a quelli bianconeri.

Il gioco vale la candela soprattutto in un Genoa che sembra sempre più orientato verso una difesa a quattro?