Genoa, Coda più vicino alla Cremonese. Per la partita con la Lazio pronto Malinovskjy

Genova. Nello sprint per l’acquisto di Massimo Coda si è inserita, sbucando dalle retrovie, la Cremonese. I grigiorossi potrebbero bruciare sul filo di lana la Sampdoria, che stava per chiudere la trattativa. Il calciomercato chiude tra una settimana e il Genoa deve ancora sistemare alcuni elementi sia in uscita sia in entrata. Tra essi c’è Puscas, che è stato chiesto dal Bari. I rossoblù però dovranno poi prendere un sostituto. La porta chiusa del Napoli per Zanoli sembra inscalfibile, la dirigenza rossoblù dovrà così virare su altri nomi. Tra quelli che tornano maggiormente c’è una neanche troppo vecchia conoscenza: Ridgeciano Haps.

Nel frattempo prosegue la preparazione della trasferta di Roma con la Lazio, altro avversario molto difficile per la squadra di Gilardino. Le statistiche non sono dalla parte del Grifone: la Lazio è imbattuta da 14 partite di campionato contro le neopromosse. Il bilancio tra le due invece vede un sostanziale equilibrio di risultati con 37 vittorie rossoblù, 40 biancocelesti e 27 pareggi. Il conto delle reti complessive è di 310: 164 per il team della capitale e 146 per il Grifone. Il risultato più frequente, uscito 12 volte, è l’1-1. Nei 52 precedenti a Roma, connotati da una media-gol a partita di 2.98, sono stati otto i successi del Genoa.

Non ci sarà Vogliacco, mentre Malinovskjy dovrebbe già essere inserito dal primo minuto. A disposizione, per Gilardino, anche un uomo di esperienza come Strootman, che era squalificato la prima giornata. Con l’inserimento dell’ucraino anche il modulo potrebbe cambiare già dall’inizio con una difesa a quattro.