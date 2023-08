Genoa, Coda è l’oggetto del desiderio di mezza serie B (Sampdoria compresa)

Genova. Tutte le principali squadre di Serie B che aspirano alla promozione stanno bussando alla porta di Villa Rostan per sondare se Massimo Coda non rientri più nei piani del Genoa. Sampdoria compresa.

Il bomber di Cava dei Tirreni, 34 anni, è una garanzia per il campionato cadetto: anche se l’anno scorso ha segnato solo 10 reti, è stato comunque decisivo per contribuire alla promozione dei rossoblù. Per lui si prospetterebbe una stagione principalmente vista dalla panchina e a 34 anni la possibilità di giocarsela ancora da protagonista in B potrebbe essere allettante.

Il Grifone al momento sta alla finestra alla luce del mercato in entrata e per valutare la proposta migliore.

La Sampdoria potrebbe acquistarlo per avere un uomo di esperienza da affiancare alla schiera di giovani promettenti che ha raccolto in questo calciomercato. Non sono solo i blucerchiati, però, a desiderarlo. La concorrenza è agguerrita a partire dal Bari.

Professionista serio, Coda si è fatto benvolere ovunque sia andato ed è stato rimpianto dalle squadre dove ha giocato. Chissà cosa succederebbe in caso di cessione ai blucerchiati.