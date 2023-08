Genoa, Bani incontra i tifosi insieme ai compagni al Porto Antico: “Serie A difficile, il Ferraris ci darà una mano”

Genova. Bagno di folla, soprattutto giovanissimi, al Museum & Store del Genoa al Porto Antico per l’incontro di otto giocatori del Genoa con i propri tifosi. A margine dell’evento ha parlato il capitano Mattia Bani che ha parlato a nome della squadra: “Siamo orgogliosi, ringraziamo i tifosi per il record di abbonamenti, ci daranno una grande mano, ne siamo convinti poi starà a noi fare la nostra parte”.

L’obiettivo primario dei rossoblù è uno solo “Vogliamo ottenere la salvezza e stiamo lavorando per questo − dice Bani − restare in serie A com’è giusto che sia per una società come il Genoa. L’anno scorso dopo la retrocessione l’ambiente era un po’ particolare, ma poi la gente ha capito, ci ha aiutato e siamo contenti di questo rinnovato entusiasmo”.

La squadra è ancora da completare con qualche innesto mirato, ma la difesa è rimasta sostanzialmente immutata. Uno dei punti di forza dello scorso anno: “Un sistema collaudato e conoscersi è un vantaggio − spiega Bani − quest’anno ci saranno avversari più importanti, almeno sulla carta, ma sono convinto che con l’aiuto di tutti faremo una grande stagione“.

Il record di abbonati per Bani non significa un surplus di responsabilità, semplicemente perché “la responsabilità c’è sempre quando ti metti la maglia del Genoa e questo è un motivo in più per farsi trovare pronti, sappiamo bene cosa vuole trovare il tifoso genoano e ci faremo trovare pronti”.

I tifosi in attesa di incontrare i giocatori

Che Serie A si aspetta, Bani? “Una Serie A difficile, con squadre importanti, più livellata forse rispetto alle squadre di medio-bassa classifica, ci sarà da combattere come in tutte le partite”.

Il gruppo comunque sembra molto unito: “Sì, noi cerchiamo di far entrare subito tutti nel gruppo, è importante soprattutto con ragazzi che arrivano da altri Paesi con la difficoltà della lingua, cerchiamo subito di renderli parte integrante del gruppo, noi più esperti abbiamo anche questo compito e ci fa piacere se arrivano e sono contenti di stare con noi”.

Venerdì la prima partita in Coppa Italia col Modena: “Sì, è difficile riprendere l’abitudine a una gara importante, ma vogliamo passare il turno. Vincere aiuta per il morale e vogliamo essere pronti per la prima di campionato”.

Le amichevoli estive hanno mostrato ancora qualche difficoltà della squadra a fare gol. Obiettivo farne qualcuno in più? “Sì vedremo, pensiamo prima a non prenderne poi anche di farne“, scherza.