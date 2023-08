Furto sul treno, “baby scippatori” bloccati dai passeggeri

Genova. Sorpresi a sfilare il portafoglio dalla tasca di un uomo su un treno, sono stati bloccati da alcuni passeggeri, che sono riusciti ad avvisare il capotreno.

Protagonisti della vicenda due minorenni che a bordo di un regionale, all’altezza della stazione di Cogoleto, hanno adocchiato una potenziale vittima e sono entrati in azione. Approfittando di un attimo di distrazione dell’uomo gli hanno sfilato il portafoglio, ma la scena è stata notata dai passeggeri vicini che hanno avvisato il capotreno.

I due ragazzi, giovanissimi, sono stati quindi fermati in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Una volta sul posto, sono stati identificati, denunciati e affidati a due strutture d’accoglienza per minori stranieri non accompagnati.