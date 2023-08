Compagnia teatrale genovese derubata del furgone: “Dentro c’erano le nostre scenografie, aiutateci”

Genova. Brutta sorpresa per il Teatro del Piccione, una compagnia teatrale di artisti indipendenti con sede a Genova impegnata in una tournée estiva di spettacoli per ragazzi.

Ieri mattina la scoperta a Torre Pozzelli, sulla costa pugliese nei pressi di Ostuni: “Siamo stati derubati del nostro furgone – raccontano in un posto su Facebook -. Dentro c’era anche tutta la scenografia dei nostri spettacoli Taro il pescatore e PESTO! Un racconto ligure“. Si tratta di un Fiat Ducato bianco targato FA582LY.

“Subiamo così una gravissima perdita economica e una grande fatica suppletiva“, denunciano attori e tecnici della compagnia che saranno costretti a ricostruire tutto da capo se non riusciranno a recuperare il maltolto. Questa sera al centro culturale La luna del pozzo nei dintorni di Ostuni andranno comunque in scena tre spettacoli: Escargot, Superman e me e Filo Filò.

“Chiediamo a chiunque possa avere anche una piccola informazione al riguardo di contattarci urgentemente“, è l’appello lanciato nel post. Chiunque dovesse notare un cumulo di materiale in legno, erba sintetica e borse nere è pregato di contattare uno dei seguenti numeri: 3474467008 – 3200522237 – 0831330353 – 3315881790.