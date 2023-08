Funivia di Forte Begato, il caso finisce sulla tv svizzera. Il fronte del no insiste: “Prolungare la cremagliera”

Genova. Anche la tv nazionale svizzera Rsi si occupa del caso della funivia di Forte Begato a Genova. Un servizio in lingua tedesca andato in onda negli scorsi giorni spiega il progetto del Comune e le critiche degli abitanti del Lagaccio. Tra gli intervistati il vicesindaco Pietro Piciocchi e la consigliera del Pd Cristina Lodi che proprio in Svizzera aveva contattato l’amministratore delegato della compagnia ferroviaria Zentralbahn secondo cui sarebbe possibile in alternativa prolungare la cremagliera Principe-Granarolo.

Ed è sulla scorta di questa ipotesi che le associazioni MobìGe, Famiglie senz’Auto e Wwf, in sinergia con il Comitato “Coi piedi per Terra” ed il coordinamento delle associazioni del quartiere Oregina-Lagaccio, hanno ufficialmente invitato il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco Pietro Piciocchi e l’assessore alla Mobilità Matteo Campora, oltre a tutti i consiglieri comunali, a partecipare a un viaggio di studio aperto a tutti organizzato a Zurigo e a Lucerna dal 21 al 23 Settembre per vedere come si implementa e potenzia una cremagliera, “confidando che l’amministrazione comunale abbandoni il folle progetto della funivia”.

“L’oggetto specifico della visita sarà lo studio di due esempi di linea e rete di ferrovie a cremagliera ed una linea di funicolare, incontrando i responsabili, i tecnici ed anche l’amministratore delegato di una delle due aziende che le gestiscono – spiegano i promotori della visita -. Oltre a ciò avremo la possibilità di vedere la realtà e l’organizzazione del trasporto pubblico svizzero (una delle chiavi di volta del modello elvetico è proprio il ruolo basilare che viene affidato al trasporto pubblico quale elemento di sviluppo sostenibile), accompagnando direttamente alla scoperta delle realizzazioni concrete facendo toccare con mano cosa c’è dietro la scelta del singolo vettore o della singola installazione per far comprendere le principali caratteristiche del modello svizzero.

“Vorremmo mostrare all’amministrazione comunale e a tutto il Consiglio la credibilità delle proposte di cittadini ed associazioni genovesi al fine di fornire un utile e decisivo contributo alla nostra città rispetto all’ipotesi del prolungamento della nostra amata cremagliera di Granarolo – proseguono -. Per consentire un rapido e coerente accesso al sistema delle fortificazioni genovesi e specificatamente al Parco delle Mura noi la riteniamo una soluzione di gran lunga preferibile alla realizzazione della prevista costruzione della funivia Principe-Begato”.

“La funivia – ricordano gli oppositori con motivazioni citate anche nel servizio della Rsi – avrà un costo di oltre 40 milioni di euro, quando prolungando la già esistente ferrovia a cremagliera Principe-Granarolo fino a Forte Begato, si avrebbe una spesa nettamente inferiore, con il rilancio di un impianto storico già esistente ed in funzione (la cremagliera Principe-Granarolo, appunto), evitando sovrapposizioni (quindi con costi d’esercizio minori), risorse risparmiate utilmente impiegabili per accrescere la valorizzazione dei Forti. Ricordiamo comunque innanzitutto che una funivia di questo tipo comporta un pesante impatto sui quartieri attraversati senza arrecare alcun vantaggio agli abitanti del Lagaccio né per la città tutta”.