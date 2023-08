Funivia di forte Begato, Carratù risponde al comitato: “Contrarietà ideologica, giunta sempre pronta al dialogo”

Genova. “Prendiamo atto delle dichiarazioni del Comitato “Con i piedi per terra” ma restiamo basiti per la loro contrarietà ed il tentativo di boicottaggio dell’assemblea stessa. Ci rammarichiamo della contrarietà manifestata dalla cittadinanza, contrarietà che sta prendendo sempre più i contorni di un’iniziativa politica ed ideologica, tutto ciò che va contro i principi di questa Giunta che da sempre ha fatto del dialogo e della disponibilità all’incontro una propria guida nell’attività istituzionale”.

Queste le parole del presidente del municipio I Centro est Andrea Carratù che, attraverso una nota stampa diffusa questo pomeriggio, risponde alla lettera aperta del comitato ‘Con i piedi per terra’ col la quale veniva proposto e lanciato il boicottaggio dell’assemblea pubblica organizzata dalla civica amministrazione per presentare il progetto della funivia di forte Begato alla cittadinanza.

“La richiesta di convocazione dell’assemblea pubblica era arrivata ai nostri uffici in data 27 luglio e da regolamento saremmo stati obbligati a convocarla entro il 27 agosto – continua Carratù – Abbiamo quindi fatto presente alle liste di opposizione ed al comitato stesso che vincolarci a rispettare tale data avrebbe portato ad un’assemblea deserta per ovvi motivi. Ritenendo il confronto necessario per poter analizzare il progetto della funivia abbiamo quindi optato per un’altra data. La giornata scelta è dipesa dalle necessità dei tecnici, del vice sindaco Piciocchi e dalla disponibilità della Biblioteca Berio, unico spazio nel territorio municipale disponibile e munito dell’ attrezzatura necessaria (sedie, internet, proiettore, microfono) e di uno spazio chiuso in caso di mal tempo.

Purtroppo nel quartiere del Lagaccio non sono presenti luoghi idonei per un’assemblea di questo genere, altrimenti non avremmo esitato a svolgerla in loco”.

“Ci rammarichiamo della contrarietà manifestata dalla cittadinanza, contrarietà che sta prendendo sempre più i contorni di un’iniziativa politica ed ideologica, tutto ciò che va contro i principi di questa Giunta che da sempre ha fatto del dialogo e della disponibilità all’incontro una propria guida nell’attività istituzionale – conclude – Ci auguriamo che la cittadinanza ed il comitato partecipino all’assemblea e facciano sentire la loro voce sempre nel rispetto dell’opinione altrui e delle istituzioni al fine di garantire un sano dibattito democratico.”