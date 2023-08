Forzano la porta e occupano un appartamento in vico Vegetti, denunciati due giovani: “Non avevamo un posto dove dormire”

Genova. Due giovani di 28 e 30 anni, senza fissa dimora, sono stati denunciati dalla polizia per invasione di terreni ed edifici. I due nei giorni scorsi avevano occupato una appartamento vuoto in vico Vegetti in centro storico dopo aver forzato il lucchetto della porta.

Ad accorgersi della loro presenza è stato il giovane affittuario dell’appartamento accanto, che ha notato i due e ha avvertito la proprietaria che ha sua volta ha chiamato la polizia. Sul posto ieri sera intorno alle 22 è stata inviata una volante della polizia.

I due giovani, stranieri e irregolari sul territorio, non hanno opposto resistenza e hanno spiegato ai poliziotti che non avevano un posto dove dormire. Con loro avevano anche un cane.

I due sono stati portati in Questura e denunciati. Essendo irregolari sul territorio per i due giovani è stato anche disposto l’invito a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della Questura ai fini dell’espulsione.