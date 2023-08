Focolaio di epatite A in una famiglia genovese, tre figli contagiati

Genova. La Asl3 genovese, con l’ospedale San Martino e il Gaslini, si sono trovati a gestire, in queste ore un focolaio di epatite A manifestato all’interno di una famiglia genovese di cinque persone.

Il nucleo familiare, residente nel centro città, è stato preso in carico in queste ore dopo che a sentirsi male sono stati i figli, tre ragazzini tra i 9 e 16 anni. I due più grandi sono stati ricoverati al San Martino, il minore al Gaslini, ma già dimesso.

“Al momento – spiega Chiara Ceccaroli, dirigente medico Igiene e sanità pubblica Asl3 – ci sono stati notificati come casi solo i tre minori mentre i genitori sono stati presi in carico come contatti“.

Ancora da capire come possa essere avvenuta l’infezione da epatite A, malattia di trasmissione oro-fecale. Sembra escluso, infatti, che possa essersi trattato di un contagio dovuto all’ingestione di un qualche cibo. “I genitori con cui siamo stati in contatto – spiegano dalla Asl3 – hanno riferito che non ci sono stati contatti con cibi a rischio”.

L’epatite A – che spesso si manifesta con nausea, vomito, ittero, diarrea – si può trasmettere ad esempio attraverso il consumo di acqua o di alcuni cibi crudi (o non cotti a sufficienza), soprattutto molluschi, allevati in acque contaminate da scarichi fognari contenenti il virus. Ma anche attraverso il contatto stretto tra persone contagiate o con il virus in incubazione. E sarebbe questo il caso.

L’epatite A può colpire in forma lieve e risolversi in un paio di settimane, se curata, oppure può trascinarsi in modo molto più grave anche per diversi mesi. “Di solito è più lieve nei pazienti più giovani”, sottolinea la Asl3.

Negli adulti soprattutto però la malattia è più severa e può causare l’ittero, ovvero la comparsa di un colorito giallognolo su cute, sclere (la parte bianca dell’occhio) e mucose visibili, dovuto ad accumulo di bilirubina nel sangue determinato dalla insufficienza epatica.

Nel frattempo, sembrano esclusi altri contatti di caso oltre ai due genitori ai quali il dipartimento di Igiene ha già proposto uno screening sul sangue (per capire se magari non abbiano già superato la malattia in forma asintomatica) e la vaccinazione (nel caso dovessero risultati positivi sarà fatta solo la prima dose).