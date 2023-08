Il Wall Street Journal celebra la focaccia e i forni genovesi: “Inzuppatela nel cappuccino”

Genova. La focaccia genovese finisce sul Wall Street journal: nella sezione viaggi dell’iconico quotidiano newyorchese è comparso un approfondimento su una delle specialità liguri famose in tutto il mondo, sia online sia sulla versione cartacea.

“In queste imperdibili focaccerie della città di Genova, c’è un modo giusto per ordinare e mangiare una focaccia che soddisfa l’anima”, scrive il giornalista Eric Sylvers, che oltre a consigliare, appunto, una serie di forni e panifici della città invita anche a intingere la focaccia nel cappuccino, “la bevanda preferita per la colazione”. Tra i panifici citati nell’articolo, il panificio Mario di via San Vincenzo, in cui la focaccia è definita “segreto di famiglia”, e poi “Focaccia e Dintorni” di via di Canneto il Curto, definita “l’innovatrice”, e ancora la Focacceria Genovese di piazza Fossatello, l’Antico Forno della Casana e l’Antico Forno Patrone.

A corredo dell’articolo, fotografie del personale dei vari forni e panifici e una turista intenta a intingere, appunto, una “slerfa” nel cappuccino. Un’ode alla focaccia di Genova, dunque, che ha incontrato anche il plauso del sindaco Marco Bucci: “Un’intera pagina di The Wall Street Journal dedicata alla focaccia e ai posti di Genova dove trovarla – ha scritto sui social – Una delle nostre specialità apprezzata in tutto il mondo”.