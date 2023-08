Festival organistico internazionale, tutto esaurito a Rapallo per il concerto celebrativo

Rapallo. Ancora un successo per il Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”. Ieri sera – sabato 19 agosto 2023 – nella basilica dei Santa Gervasio e Protasio di Rapallo, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo si è svolto il concerto celebrativo per la venticinquesima edizione della manifestazione, festeggiato da un nuovo tutto esaurito.

Un traguardo importante, che ha visto tra il pubblico il deputato Roberto Bagnasco, l’ex sindaco di Rapallo che ha nel 1999 ha varato il Festival. Un quarto di secolo durante il quale l’associazione Rapallo Musica ha costruito un pubblico fedele di spettatori, alcuni dei quali seguono “Armonie sacre” in tutta la Liguria.

Ieri sera sedie e panche della basilica erano tutte occupate per ascoltare un concerto affollato anche sulla scena, con i novanta musicisti che lo hanno eseguito: i 48 componenti dell’Ensemble Rapallo Musica e i 40 membri del Coro Polifonico “San Biagio” di Montorso Fiorentino diretto da Francesco Grigolo. Inoltre, in questa occasione i due direttori artistici di “Armonie sacre” Fabio Macera e Filippo Torre hanno abbandonato i panni degli organizzatori e vestito quello degli artisti per esibirsi insieme, il primo all’organo e il secondo alla direzione d’orchestra, applauditissimi e circondati dall’affetto di collaboratori, amici e dalla stima degli appassionati di musica.

A loro è stata riservata una sorpresa: la consegna di una targa a riconoscimento della passione e della serietà con cui svolgono il loro ruolo, da parte dei soci fondatori Maria Dina e Paolo, a nome di tutta la comunità. Orchestra, coro e organo hanno prodotto un suono potente e ispirato, particolarmente applaudito nella Sinfonia per organo e orchestra in re minore n.1 op. 42 di Felix Alexandre Guilmant diretta da Filippo Torre, seguita dai “Quatre motets sur des thêmes grégoriens” di Maurice Duruflé eseguiti dal coro, per finire con la spiritualità espressa nella Messe solennelle op. 16 di Louis Vierne per coro, organo e orchestra diretti da Francesco Grigolo, di cui è stato eseguito il bis del primo movimento “Kyrie eleison”. Da segnalare infine che il gran caldo della serata non ha scoraggiato il pubblico, ma solo fatto uscire dai cassetti decine di ventagli.

