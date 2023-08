Ferragosto solidale, Sant’Egidio apre le porte del chiostro per una merenda con gli anziani soli

Genova. Cinquanta volontari coinvolti anche nel giorno di Ferragosto per la comunità di Sant’Egidio, a Genova, che in questo 15 agosto ha organizzato una festa all’interno del chiostro della mensa di piazza Santa Sabina.

Dopo la messa delle 17, nella chiesa dell’Annunziata, l’associazione ha invitato anziani soli ma anche migranti e persone senza fissa dimora per un banchetto rinfrescante a base di gelati, angurie, bibite e musica per una merenda solidale che ogni anno richiama sempre più persone.

I volontari della Sant’Egidio non si fermeranno nemmeno la sera, circa una decina quindi gireranno per la città a consegnare un pasto caldo alle persone senza dimora.

L’iniziativa di Ferragosto rientra nel programma nazionale di Sant’Egidio “Viva gli anziani” che si propone di limitare il problema della solitudine sofferta da migliaia di over75 genovesi.

“In tanti, seduti a tavola, o a fare festa, in tutta Italia, per il “Ferragosto della solidarietà” della Comunità di Sant’Egidio, che quest’anno ha visto la partecipazione di volontari di tutte le età, insieme ad anziani, senza dimora, migranti (molte le ucraine) e detenuti”, si legge in una nota della comunità di Sant’Egidio.

“È stata una risposta corale al grande bisogno di stare insieme, che è di tutti ma in particolare di chi è più fragile, in un giorno in cui, nelle città svuotate, si sente di più non solo il caldo ma soprattutto la solitudine”.

La comunità di Sant’Egidio, in estate, organizza anche vacanze in colonia per bambini e ragazzi, 350 quelli partiti per varie località, e attività, sempre per i giovanissimi, nei quartieri come centro storico, Begato, Cep, Sampierdarena e Valpolcevera.