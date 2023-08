Studi medici chiusi e boom di turisti: pronto soccorso presi d’assalto nel lungo weekend di Ferragosto

Genova. Ferragosto all’insegna del sole e delle alte temperature in Liguria, e complice il maggior afflusso di turisti arrivati nella nostra regione per trascorrere le ferie e i giorni di chiusura degli studi medici e degli ambulatori, i pronto soccorso di Genova e della provincia si ritrovano, prevedibilmente, presi d’assalto.

In questo lungo weekend iniziato venerdì sono state centinaia le richieste di soccorso al 112, in gran parte per patologie non gravi, ma comunque con necessità di cure. In gran parte si tratta di persone anziane affette da patologie gastrointestinali o dell’apparato respiratorio, come aveva già spiegato a metà luglio Eleonora Arboscello, direttrice del pronto Soccorso del San Martino: “Abbiamo un costante aumento degli afflussi al pronto soccorso perché stiamo tornano ai numeri pre Covid – aveva confermato – Le patologie più frequenti riguardano pazienti fragili, anziani, che tendono a bere sempre poco e vanno incontro a disidratazione, con una compromissione delle funzionalità renali e che necessitano di un ricovero per ripristinare le funzionalità del rene”.

Oltre un centinaio le persone accompagnate nei pronto soccorso degli ospedali genovesi soltanto nelle prime ore della mattinata di lunedì, una trentina quelli trasferiti a quello di Lavagna e provenienti dalla riviera di levante e dall’entroterra. Nella stragrande maggioranza dei casi, come detto, codici verdi e gialli, quelli insomma di minore gravità – oltre ai malori, cadute o svenimenti, magari per caldo – ma in giornate festive, in assenza dei medici di base, la quasi totalità delle persone bisognose di cure è inevitabilmente costretta a chiamare un’ambulanza o ad andare in pronto soccorso anche soltanto per ottenere una ricetta o un farmaco. Con inevitabili ricadute sulla gestione dei triage, vista l’affluenza

Proprio in previsione delle giornate di Ferragosto, lo scorso 10 agosto l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, aveva fatto un sopralluogo al Galliera e al San Martino, confermando che, pur con l’aumento di accessi, “le strutture stanno rispondendo bene e si stanno preparando a pieno ritmo per il ponte di Ferragosto. Ricordiamo che la popolazione deve ricorrere al pronto soccorso solo per situazioni emergenziali ed affidarsi invece alla medicina territoriale per gli altri casi”.