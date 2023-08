Ferragosto, dalle sagre ai musei: cosa fare a Genova e dintorni nel giorno più estivo dell’anno

Genova. Dalla sagre alle mostre, per chi – in questo Ferragosto 2023 – non è partito per mete lontane sono molti gli appuntamenti a Genova e dintorni, da mattina a sera.

FERRAGOSTO STELLARE.

Una delle attività più particolari è quella proposta dall’osservatorio astronomico del Righi: Perseidi protagoniste, ma non solo, per questa sera con visita e osservazione al telescopio in due turni, alle 21.30 e alle 22.45. Oltre all’avvistamento di quelle che i profani chiamano stelle cadenti, sarà anche l’occasione per testarsi sul riconoscimento delle costellazioni. Le visite durano un’ora e un quarto. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione on line sulla piattaforma “Evenbrite” e pagare con carta di credito o PayPal (10 euro adulti, 8 euro bambini fino a 12 anni.

RIDIAMOCI SU.

Ai giardini Luzzati, nel centro storico di Genova, torna la comicità di Andrea di Marco con il suo solo-show “Ferragosto nel sestiere, dai retta a un filibustiere!”. Il comico già protagonista a Zelig proporrà alcune delle sue gag tra parodie di canzoni e personaggi ispirati alle tipicità liguri. La serata, in programma a partire dalle 20, è a ingresso libero.

AI TRUOGOLI

Ferragosto anche ai Truogoli di Santa Brigida, sempre nel centro storico. Dalle 18 Tata Pirata con Librìdo propongono cuculli, panissa, salame e un drink a scelta a 12 euro. Per info e prenotazioni 3494688048-0100951371-3482449568.

SAGRE E FESTE DI PAESE. A Sori, nel levante genovese, ultima serata di celebrazioni e festeggiamenti per la Nostra Signora delle Grazie. Dalle 12 alle 19 apertura degli stand gastronomici. Alla sera i Vespri delle 20.30 e poi dalle 22.15 saluto dei quartieri alla Madonna delle Grazie con la grande sparata dei mascoli nel greto del torrente. La festa si conclude con i fuochi d’artificio che inizieranno dopo le 23.

A Mele, a ponente, si chiude oggi il Ferragosto melese. Alle 19 apertura degli stand gastronomici – ravioli, arrosto e salsiccia – con il bar e della classica pesca di beneficenza. Alle 21 serata danzante con l’orchestra Alta Marea.

Nell’entroterra non manca la festa di paese di Savignone, in località Vaccarezza dove come ogni anno la pro loco organizza la festa di Nostra Signora dell’Assunta. Dalle 19 cena in piazza e alle 21.15, “Ghe semmo”, recital di Mike FC e dei Demueluin.

MUSEI E CULTURA

Non tutti amano le spiagge e il profumo di griglia, e a Ferragosto sono tante le “vie d’uscita” culturali grazie alle strutture museali presenti a Genova. Per esempio il Castello d’Albertis – Museo delle culture del Mondo, in corso Dogali, apre le sue porte dalle 10 alle 19. Alle 11 e alle 15 visite guidate per scoprire tutto sulla figura eccentrica del Capitano d’Albertis e sui passaggi segreti del castello. Le visite costano 4 euro oltre al biglietto di ingresso di 4euroe50. Prenotazione obbligatoria al numero 0105578280.

Palazzo Ducale è visitabile dalle 10 alle 19 con le mostre in corso ovvero “Cinque minuti con Van Gogh”, nella Cappella del Doge, la monografica dedicata alla fotogiornalista Letizia Battaglia nel Sottoporticato e la versatilità del maestro del dadaismo “Man Ray – Opere 1912-1975” nell’appartamento del Doge.

I musei nazionali di Genova, Palazzo Reale in via Balbi e Palazzo Spinola, in piazza di Pellicceria, come ogni Ferragosto aprono al pubblico e lo fanno dalle 13.30 alle 19. Aperto anche il palazzo di Villa del Principe ma dalle 10 alle 18. Palazzo Lomellino, in via Garibaldi 7, è aperto dalle 11 alle 19 con visite guidate al primo piano nobile e al giardino segreto.

I Musei di Strada Nuova aprono dalle 9 alle 19, il Museo d’Arte Orientale Chiossone dalle 10 alle 19, così come il Galata Museo del Mare al Porto antico e la cosiddetta Casa di Colombo.

A Nervi la Gam, Galleria di Arte Moderna, e la Wolfsoniana sono visitabili dalle 12 alle 19. Stesso orario per il Museo di arte contemporanea di Villa Croce, in via Jacopo Ruffini. Il Museo di Storia Naturale in via Brigata Liguria apre dalle 10 alle 19.30 e il Mei, Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, alla Commenda di Prè, dalle 11 alle 18.

Ferragosto può essere l’occasione per genovesi e turisti per scoprire anche il complesso monumentale della Lanterna che apre i cancelli dalle 10 alle 18.

Un altro simbolo di Genova, Fabrizio De André, potrà invece essere scoperto visitando il negozio-museo Viadelcampo29rosso, dedicato Faber e agli altri cantautori della scuola genovese. Oggi sarà aperto dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito.