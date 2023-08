Felice Tufano è il nuovo coordinatore e Responsabile tecnico del Feralpisalò 2009, neo promosso in Serie B

Genova. L’ex tecnico della Sampdoria Primavera, società per la quale ha ottenuto, negli ultimi tre anni, ben due partecipazioni ai play off decisivi per il titolo di Campione d’Italia ed una tranquilla salvezza, svezzando soprattutto tanti giovani calciatori che attualmente sono nell’organico della prima squadra blucerchiata e molti altri che giocano nei campionati professionistici (compito primario di una Academy), è il nuovo coordinatore e responsabile tecnico del settore giovanile del Feralpisalò 2009, neo promosso in Serie B, ccn l’incarico di organizzare e provvedere allo sviluppo di crescita dei giovani calciatori, che vanno dagli Under 15 alla formazione Primavera 2

Di seguito il comunicato ufficiale della società lombarda e le prime impressioni del tecnico

Feralpisalò è lieta di annunciare Felice Tufano come nuovo coordinatore tecnico del Settore giovanile Verdeblù.

Tufano, che vanta un’importante esperienza da allenatore in vivai di spessore, tra cui Juventus, Parma, Sampdoria e Sassuolo, ha firmato un contratto con i verdeblù fino al 30 giugno 2024.

“Orgoglio, appartenenza, serietà e identità. Ho percepito questo appena entrato in contatto con Feralpisalò – le sue prime parole – un club che da sempre valorizza i giovani e crede molto nel lavoro del settore giovanile. Trovo un palmarés importante, con una Primavera che dopo lo scudetto e la promozione ha ottenuto una salvezza molto importante nella passata stagione. E con molti giovani seguiti benissimo sin da piccoli e, in alcuni casi, accompagnati fino in prima squadra.

Mi inserisco in un gruppo di lavoro già rodato, con allenatori e staff che stanno facendo e hanno fatto un ottimo lavoro e che coordinerò con entusiasmo, umiltà, professionalità e disponibilità al confronto, condividendo con loro tutto il lavoro da svolgere. Ringrazio Il presidente Giuseppe Pasini, il Ds Andrea Ferretti e il Dt Elia Legati per la fiducia e il Dg Pietro Lodi per l’accoglienza, sarà un piacere collaborare con lui per la crescita dei nostri ragazzi”.

