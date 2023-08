Fare impresa a Campo Ligure? Contributi a fondo perduto fino a 75mila euro. Il sindaco: “Occasione unica”

Campo Ligure. “Benché un poco snobbata in questi periodi di mondanità, questa opportunità che vale solo per il territorio del Comune di Campo Ligure, che ha vinto il Bando Borghi, è qualcosa di unico e straordinario dato che Campo Ligure è l’unico comune dell’area metropolitana di Genova ad essere stato finanziato con 1.584.000 euro dal bando Borghi che contiene 13 interventi e che verrà presentato al pubblico il prossimo 16 settembre”.

Queste le parole del sindaco di Campo Ligure Giovanni Olivieri, che rilancia la notizia della proroga fino al 29 settembre del termine la presentazione delle domande di partecipazione al bando, stanziato con fondi del Pnrr, che prevede incentivi per attività imprenditoriali che sceglieranno il ‘borgo più bello d’Italia’ come loro sede.

“Il bando è aperto a tutti coloro che intendono sviluppare un’idea imprenditoriale sul territorio di Campo Ligure, in sinergia con il progetto “Campo Ligure – Un Borgo in Filigrana” del Comune di Campo Ligure – si legge nella nota stampa – Le condizioni essenziali per la partecipazione al bando sono che l’idea progettuale deve essere collegata e sinergica con il progetto PNRR finanziato al Comune di Campo Ligure; il soggetto deve avere sede operativa nel Comune di Campo Ligure, o deve impegnarsi ad aprirla entro 60 gg dall’assegnazione del finanziamento; il soggetto deve impegnarsi a creare un’attività, se non già attiva, entro 60 giorni dal finanziamento assegnato; l’intervento deve essere avviato dopo la presentazione della domanda e deve concludersi entro 18 mesi dalla concessione del contributo e comunque non oltre il 3i dicembre 2025”.

Tutte le informazioni relative al bando si possono trovare a questo link