Fa un gavettone ai colleghi, uno di loro non gradisce e gli rompe una costola a bastonate

Ventimiglia. Ha lanciato un gavettone a un collega, ma uno di loro non aveva voglia di scherzare. E così è finito all’ospedale con una costola rotta e un occhio nero. È successo nei giorni scorsi a Ventimiglia. Protagonista della storia, raccontata dal quotidiano online Riviera24, il 56enne Marcello Pettorossi,

L’uomo volontario della protezione civile di Ventimiglia, era impegnato con altri compagni in un addestramento per riempire le vasche di approvvigionamento degli elicotteri ed essere così pronti in caso di incendio. “A un certo punto – ha raccontato Pettorossi – con il tubo dotato di diffusore, ho spruzzato un po’ d’acqua verso i miei colleghi. Tutti si sono messi a ridere tranne uno”.

Per tutta risposta, l’uomo ha afferrato uno scopettone e, col bastone in legno – stando a quanto raccontato dal 56enne – ha iniziato a percuoterlo. “Mi ha colpito sulla schiena e sul volto – dice – . Sentivo un forte bruciore in viso, così sono andato in bagno a sciacquarmi. A quel punto lui mi ha seguito, prendendomi ancora a pugni. Ho provato a coprirmi il viso, ma alla fine mi ha colpito a una costola”. La prognosi, per Pettorossi, è la frattura di una costola, varie contusioni e il classico “occhio nero”, oltre a un danno agli occhiali bifocali che indossava.

Pettorossi, che per tutelarsi ha già contattato un legale, dichiara di non aver riagito alla violenza del compagno di squadra in quanto più anziano di lui. “Il mio voleva essere un gesto goliardico – racconta -. Immagino che provasse già dell’astio nei miei confronti, altrimenti non ha proprio senso una reazione così”.

Ad aver amareggiato molto Pettorossi, inoltre, è stata la mancata reazione degli altri. “Sono demoralizzato – conclude – perché nessuno degli altri ha preso posizione. Sì certo, ho ricevuto qualche messaggio con cui mi si chiede come sto, ma nulla di più”.

“Appresa questa notizia – dichiara il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro – organizzeremo subito una riunione (che si terrà mercoledì, ndr) per fare chiarezza ed assumere i provvedimenti del caso”. Per ricostruire la vicenda verranno visionate anche le telecamere di videosorveglianza dell’area.