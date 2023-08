Elezioni in Ecuador, sabato il corteo di protesta contro le inefficienze del sistema elettorale telematico

Genova. Sabato 26 Agosto ore 16, la Comunità ecuadoriana invita al ‘Corteo per la Democrazia’ In un’importante dimostrazione di impegno civico e unità, cittadini, attivisti e organizzazioni sociali di cittadini ecuadoriani residenti nella città di Genova si uniranno per protestare per le inefficienze del sistema elettorale emerse nel corso delle ultime elezioni parlamentari e presidenziali.

“Convochiamo ad un corteo Civico e Pacifico – si legge nella nota stampa diffusa da Il Quotidiano Latinoamericano – Sabato 26 agosto 2023 ore 16 presso Piazza Caricamento, per poi raggiungere Piazza de Ferrari attraversando Via San Lorenzo. Il 20 agosto 2023, in Ecuador, si è tenuto il voto telematico per eleggere le cariche di presidente, vicepresidente, e 137 parlamentari. Tra questi ultimi 6 sono i rappresentanti dei quasi tre milioni di migranti che abitano nelle tre circoscrizioni estere riconosciute dallo stato: Europa, Oceania ed Asia con 252.367 votanti, Canada e USA con 127.693 votanti, ed infine America Latina, Caraibi ed Africa con 28.872 votanti, per un totale di 409.250 cittadini (3,04% dei votanti a livello nazionale)”.

“Ciò che voleva essere un passo significativo verso l’innovazione nell’esercizio dei diritti democratici, si è dimostrato un caos in quanto dopo la giornata elettorale soltanto 51.623 migranti aventi diritto al voto sono davvero riusciti a votare secondo quanto dichiarato dall’organismo responsabile delle elezioni, il CNE – si legge nel comunicato – Confrontando i dati delle ultime elezioni presenziali, con un numero simile di aventi diritto al voto, vediamo che da circa il 32% di affluenza nel 2021 (133.988 votanti), c’è stato un drastico calo al solo 12,6%. Ad oggi il CNE Consiglio elettorale nazionale dell’Ecuador, ha soltanto riconosciuto attacchi informatici al momento dell’inizio delle votazioni, ma tuttora sostiene che il sistema abbia permesso di votare a tutti quelli che entravano all’apposita piattaforma ma noi abbiamo vissuto in prima pelle non solo la difficoltà per registrarsi al voto da parte di persone con poca dimestichezza tecnologica, ma anche un completo blocco della possibilità di voto dalle 10:00 (ora Italia) fino la fine del processo alle 19:00. Solo a Genova, dove i registrati al voto sono circa 13.700 cittadini, sono riusciti a votare 1.564 persone in confronto alle 5.588 delle presenziali del 2021”.

“Questo evento doveva essere attentamente monitorato sia a livello nazionale che internazionale, poiché ha introdotto una nuova modalità di partecipazione elettorale, non ben chiara per la maggior parte degli elettori. L’esperimento ha coinvolto una campagna di sensibilizzazione da parte degli organismi consolari in tutto il mondo, ma anche da parte della stessa comunità che grazie a centinaia di volontari. Infatti, si è raggiunto un numero di 123.851 iscritti abilitati per il voto telematico, in Europa, cioè il 30,2% degli aventi diritto al voto, un numero molto vicino alla percentuale di affluenza del 32% alle elezioni del 2021. La sensibilizzazione si è focalizzata non solo al registro, ma anche all’educazione degli elettori sull’utilizzo delle piattaforme digitali, per garantire una partecipazione informata. Il DIRITTO AL VOTO è un pilastro fondamentale di qualsiasi società democratica, un mezzo attraverso il quale i cittadini possono esprimere le loro opinioni, influenzare il processo decisionale e contribuire attivamente alla costruzione del futuro del proprio paese. Nel caso particolare dei migranti ecuadoriani, hanno anche la possibilità di scegliere parlamentari che li possano direttamente rappresentare, quindi questa mancanza di accesso al voto è una grave violazione alla democrazia. Durante il corteo, vogliamo raccogliere le testimonianze dei cittadini ecuadoriani che a Genova sono rimasti bloccati nel voto telematico, non riuscendo ad esprimere il loro voto. Chiediamo alle autorità del CNE Consejo Nacional Electoral, in Ecuador che per il ballottaggio di ottobre 2023 si torni alla modalità presenziale, e che il voto esclusivamente telematico sia spostato per quando ci saranno delle vere garanzie per i votanti”.