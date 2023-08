Ecuador, ucciso a colpi di pistola il candidato alle elezioni presidenziali Fernando Villavicencio

Gravissimo episodio in vista delle presidenziali del 20 agosto in Ecuador: il candidato Fernando Villavicencio, giornalista e politico, considerato il delfino dell’attuale presidente Guillermo Lasso, è stato ucciso a colpi di pistola al termine di un comizio della campagna elettorale a Quito.

Villavicencio, candidato della maggioranza di governo, è stato colpito da numerosi colpi d’arma da fuoco mentre stava lasciando una scuola della capitale dove si svolgeva un raduno politico. La notizia della morte è stata confermata pochi minuti dopo l’attentato dalla Clinica de la Mujer dove era stato trasportato d’urgenza.

Le elezioni presidenziali si disputeranno il 20 agosto nel contesto di una grave crisi della sicurezza provocata dalla presenza sempre più forte dei cartelli della droga nel Paese. Lo stesso Villavicencio aveva denunciato nei giorni precedenti l’attentato di aver ricevuto minacce concrete da parte di un leader narco di nome José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. Il governo uscente del presidente Guillermo Lasso ha cercato fino ad oggi di gestire la grave situazione con un massiccio dispiegamento di militari e con misure straordinarie di ordine pubblico mirate su alcune province, ma senza risultati concreti.

“Sono indignato e scioccato dall’assassinio del candidato alle presidenziali Fernando Villavicencio”, scrive su Twitter il presidente uscente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, che ha convocato d’urgenza il Gabinetto di sicurezza. “La mia solidarietà e le mie condoglianze alla moglie e alle figlie. Per rispetto alla sua memoria e alle sue battaglie, vi assicuro che questo crimine non resterà impunito. Il crimine organizzato si è spinto troppo in là, ma su di loro si abbatterà tutto il peso della legge”.

L’omicidio di Fernando Villavicencio ha scosso tutto l’arco politico del Paese e la condanna dell’attentato è stata unanime anche da parte degli avversari della vittima nella corsa alla presidenza. La favorita assoluta dei sondaggi, Luisa Gonzalez, candidata del partito dell’ex presidente Rafael Correa, ha manifestato la sua “indignazione” affermando che la morte di Villavicencio “è un lutto per tutti”. Allo stesso modo il candidato del movimento indigenista Pachakutik, Yaku Peréz, in corsa per il ballottaggio, ha manifestato il suo cordoglio e ha affermato che “l’Ecuador non merita nessun’altra morte”. “È il momento di unirci e recuperare la pace”, ha detto. Il candidato indipendente di centrodestra, Otto Sonnenholzner, ha condannato l’attentato sostenendo che “il Paese è sfuggito di mano” al governo.

Come votare in Liguria

Nelle scorse settimane il console ecuadoriano a Genova, Gustavo Palacio Urrutia, ha lanciato un appello al voto che da quest’anno si potrà esercitare per via telematica iscrivendosi al sistema online. Sono oltre 11.200 gli ecuadoriani residenti nel solo comune di Genova, costituendo la prima comunità straniera in città, più di 12.700 quelli sul territorio metropolitano, quasi 15mila in tutta la Liguria.

La votazione riguarderà anche il referendum sulla questione legata allo Yasunì, un grande giacimento di petrolio che sorge al centro della foresta amazzonica ecuadoriana per il cui sfruttamento la Corte costituzionale del paese ha delegato alla volontà popolare, visto che il tema ha di fatto diviso l’opinione pubblica.

Il sistema telematico è stato strutturato, implementato ed esteso in Italia e in numerosi altri Paesi. Il Consejo Nacional Electoral (CNE), ovvero il Consiglio Nazionale Elettorale dell’Ecuador, ha attivato un portale (https://inscripcion.voto-telematico.app/registro) che permette una facile registrazione tramite dispositivi mobili, computer o tablet. Sono ammessi a votare solo i cittadini ecuadoriani che hanno modificato il loro domicilio elettorale entro il 14 maggio 2022.

All’interno del consolato genovese, inoltre, è possibile trovare supporto con personale dedicato che in orario di ufficio potrà aiutare tutti i cittadini dell’Ecuador a conoscere il funzionamento della piattaforma, dall’iscrizione al voto, e quindi poter partecipare alla consultazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web ufficiale del voto telematico del CNE: https://www.voto-telematico.cne.gob.ec/.