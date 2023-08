È morto il super manager della sanità Giuseppe Profiti, Toti: “Ha lasciato un segno indelebile”

Laureato a Genova in scienze politiche, era professore aggregato e insegnava contabilità dello Stato e degli enti pubblici e diritto amministrativo. È stato direttore amministrativo del Gaslini dal 1998 al 2001, vicepresidente del Galliera dal 2004 al 2009. Dal 2008 al 2015 è stato presidente e amministratore delegato dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Era stato condannato a un anno dal tribunale vaticano per peculato e abuso d’ufficio con l’accusa di aver usato soldi della fondazione per ristrutturare l’attico del cardinale Tarcisio Bertone, ex arcivescovo di Genova.

“Profondo cordoglio” da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e di tutta la giunta. “Questa notizia mi lascia attonito e sgomento – dichiara Toti -. Ho avuto la fortuna e l’onore di poter lavorare a fianco del professor Profiti in una fase di difficoltà del nostro sistema sanitario immediatamente dopo le fasi più difficili della pandemia da covid-19 e di poterne apprezzare le rare qualità non solo professionali ma anche umane. Giuseppe Profiti ha lasciato un segno indelebile nella sanità ligure, dimostrando grandi intelligenza, competenza, dedizione e passione nel suo lavoro. Anche grazie al suo impegno alla guida della struttura di missione la Liguria è stata tra le regioni che meglio sono uscite da quell’emergenza, senza dimenticare il suo straordinario contributo per il progetto dell’ospedale degli Erzelli nell’ambito del Pnrr. La sua scomparsa rappresenta una perdita per l’Italia intera. Esprimo le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia in questo momento così doloroso – conclude – e vicinanza al collega Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, con cui Profiti stava lavorando”.

“Sono sgomento – ha detto Occhiuto in una dichiarazione – per una notizia atroce e improvvisa: Giuseppe Profiti non c’è più. Perdiamo un manager dalle straordinarie qualità, un professionista di assoluto valore che in questi mesi è stato di fondamentale importanza per l’azione di riforma e di risanamento della sanità calabrese portata avanti dal mio governo regionale. Io perdo anche un amico, una persona speciale, di grande rigore, ma anche con una sana e geniale ironia. Mancherà tanto a tutti noi. Esprimo sincero cordoglio alla famiglia. Per la Calabria è un giorno di lutto”.