Genova. Dopo l’esposto presentato dagli abitanti della zona tra Castelletto, il Carmine e il centro storico, dilaga anche a Marassi l’allarme legato al consumo e allo spaccio indisturbato di droga. Situazioni di degrado e insicurezza che avvengono praticamente alla luce del sole, sotto gli occhi di famiglie con bambini e ragazzi. Uno degli epicentri è la zona di via del Mirto, a pochi passi dall’omonimo centro commerciale tra corso De Stefanis e via del Piano.

“Siamo nella stessa situazione, se non peggio: nei portoni dei nostri palazzi si fuma eroina e crack – denuncia Tabata Lagomarsino, residente di via del Mirto che lavora come parrucchiera in via Montaldo -. Abbiamo provato a segnalare il fatto alle autorità competenti, abbiamo chiesto l’intervento della polizia attraverso il numero unico di emergenza, ma non hanno ritenuto necessario inviare una pattuglia in quanto per loro non sussisteva l’emergenza. Nessuno ci sta prendendo in considerazione”.

A lanciare l’allarme sono i condomini dei civici 1A e 3, due vecchi edifici nella parte bassa della via. Le foto dei residui rinvenuti negli androni non lasciano dubbi: palline di carta stagnola e mozziconi, chiari indicatori dell’avvenuto consumo di eroina e crack tramite fumo. “Crediamo che il portone sia diventato anche un punto di spaccio – spiega Lagomarsino -. Un cassettino elettrico è stato forzato in modo tale da poter inserire ed estrarre la vite e, da quello che abbiamo capito nell’ultimo mese e mezzo, lì dentro vengono nascoste le dosi da consumare in loco”.

Così gli abitanti da qualche tempo non dormono più sonni tranquilli. “Abbiamo diversi minori residenti nel palazzo, siamo preoccupati per loro. Inoltre queste persone vengono dopo le 22.30 e lasciano cani di grossa taglia liberi nel cavedio. Per noi condomini anche portare fuori il cane alla sera è diventato un gioco al massacro”.

A facilitare l’ingresso è anche un difetto di chiusura dei vecchi portoni in legno: “Questo però non autorizza ad entrare per consumare eroina e crack – continua Tabata Lagomarsino, residente in via del Mirto 3 -. Il nostro amministratore si sta attivando per sistemare l’ingresso e presenterà una denuncia alle forze dell’ordine“. Nell’altro civico, invece, sarebbe stata inviata una lettera ai condomini con l’invito a non lasciare carta stagnola bruciata nel portone. Ma i tossicodipendenti e i presunti pusher, secondo i residenti, arrivano da fuori.

Non è la prima volta che questa zona di Marassi è oggetto di apprensione da parte dei residenti. Anni fa nei giardini Casazza di corso De Stefanis, un piccolo parco ricavato accanto al centro commerciale Il Mirto erano state segnalate siringhe vicino all’area giochi dei bambini, oltre a diverse lamentele reiterate negli anni per il degrado e la scarsa pulizia dell’area verde.

Episodi che si sommano, appunto, a quelli denunciati nei giorni scorsi dai cittadini che gravitano intorno alla zona del Carmine, che nell’esposto presentato a sindaco, questore, prefetto e forze dell’ordine hanno manifestato il loro “altissimo livello di esasperazione e paura” per essere “costretti a cambiare strada per la difficoltà di tornare a casa, di sera di notte” a causa di “persone socialmente pericolose“. Una denuncia pubblica accompagnata da numerose foto e perfino con una mappa dello spaccio e del consumo.